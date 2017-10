Salteños se animan al CiberMonday

Hasta mañana seguirá la locura de las ventas vía web con el CyberMonday. Lo cierto es que en las primeras 14 horas del evento los salteños se animaron a las consultas y, según se informó, un total de 15 mil usuarios de la provincia habían visto las ofertas en www.cyber monday.com.ar.

En las primeras horas la página recibió en todo el país más de un 1,1 millón de visitas. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe siguen liderando las búsquedas y el 55 % de los visitantes son mujeres.

De acuerdo a la información que se brindó desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 72,7% de las visitas que los salteños realizaron a la página, la hicieron vía teléfono móvil, un 25,3% fue vía computadora y el resto fue utilizando una tablets.

Según el detalle, las ofertas más clickeadas por los salteños fueron los aires acondicionados split, le siguieron las zapatillas Adidas Superstar, en tercer lugar estuvieron los vuelos por Argentina, un escalón más abajo estuvo un set de sillas y mesas de hierro. En quinto lugar estuvo un paquete a Cataratas del Iguazú, luego las heladeras con freezer y cerró el listado de los más visitado el teléfono Samsung S8.

En otro punto señalaron que el 50,4% de las visitas fueron realizadas por mujeres y el 49,6% por hombres. Según el rango etario, el 41,6 de las consultas las hicieron personas de entre 25 y 34 años. Luego, el 26,4% lo realizaron personas de entre 35 y 44 años y el 14,4 de 18 a 24.

En detalle

El evento agrupa descuentos en los precios de 430 empresas argentinas, de las cuales 80 son del interior y siete del norte de la Argentina.

El presidente de la CACE, Gustavo Sambucetti, dijo a El Tribuno que muchas empresas optaron por participar en las ventas digitales. "Hay más posibilidades de vender online que en un local físico. El consumidor ya no tiene miedo de poner la tarjeta en la computadora, siempre y cuando tenga medidas de seguridad", alegó.

Locales comerciales de la provincia no mostraron mucho interés por participar de la "lluvia de ofertas" en internet. El Tribuno realizó un relevamiento en varias casas comerciales de distintos rubros, tanto en Capital como en el interior, los cuales afirmaron que no participan de los días de ofertas online. La mayoría relató que no trabaja bajo la modalidad de venta digital. Distinto fue el panorama con las casas que tienen filiales en todo el país, ellas sí está en la maratón de ofertas.

Algunas recomendaciones

La Secretaría de Defensa del Consumidor reiteró recomendaciones que los consumidores deberían tener en cuenta antes de efectuar compras durante la nueva edición del CyberMonday.

Principalmente se sugirió ingresar a la página oficial www.cybermonday.com.ar para conocer los comercios adheridos a la campaña y se recordó que los productos comprados por internet deben ser enviados con la factura correspondiente, ya que sin esa documentación no hay garantía ni prueba de compra. De lo contrario, se la debe reclamar.

Es importante también que el consumidor imprima la hoja donde figura la oferta y el lugar que hace la propuesta comercial, ya que si un producto cuesta $1.000, la facturación posterior no puede ser por un monto mayor. La impresión es una prueba de la oferta.

Por ley todos los productos nuevos tienen una garantía de seis meses.