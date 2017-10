Alarma por una amenaza de bomba en la Casa Rosada

Una amenaza de bomba fue recibida esta mañana en la Casa Rosada, por lo que se activó el protocolo de explosivos de la Policía de la Ciudad, informaron fuentes de la fuerza.

La amenaza se recibió por la línea de emergencias 911 a través de un llamado en el que se menciona la presencia de un artefacto explosivo en el edificio de Balcarce 42, por lo que intervino la división Explosivos de la Policía porteña.

Como es habitual, la Casa de Gobierno no fue desalojada y tampoco se cancelaron las visitas guiadas de estudiantes que se realizan cada día. Pero efectivos de la Federal ya trabajan con perros en los pasillos, en busca de artefactos. No es la primera vez que se recibe una amenaza de bomba en la Casa Rosada. En el Gobierno dicen que "hay casi todas las semanas, pero la mayoría de veces no se da a conocer".