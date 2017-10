Urtubey indicó que dará marcha atrás con la inamovilidad de los jueces de la Corte

Finalmente los tres proyectos que el Gobierno giró a la Legislatura el pasado 22 de agosto que tenían como eje central la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia no tendrán cabida. Así lo indicó el gobernador, Juan Manuel Urtubey, esta mañana en diálogo con FM Aries. “Estoy pensando en pedirle a los legisladores que desechemos el proyecto”, manifestó.

En aquella oportunidad, la ministra Pamela Calletti, había sido la encargada de dar a conocer las características del proyecto al referirse que “Salta es la única provincia que tiene jueces periódicos en la Corte de Justicia, con acuerdos por seis años, cuando en el resto del país son vitalicios”.

Ante una medida que no avizoraba buenos resultados y cuestionada en varios sectores, el Gobernador a casi dos meses de haber girado el proyecto al ejecutivo, dijo que “la interpretación que tuvo en algunos sectores es que yo lo que quiero es garantizar la continuidad por una cuestión de poder y yo no quiero estar en esa cuestión”.

El gobernador también indicó, como ya lo había anunciado, que tiene previsto reducir un 20% los ministerios y secretarías. “La renuncia de los ministros está a disposición mía, y estoy evaluando cada una de ellas", remarcó.