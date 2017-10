Varios padres se manifestaron ante sospechas de un caso abuso sexual en una escuela de Güemes

Tras una denuncia presentada ante la Justicia por la madre de un alumno del nivel inicial de la escuela Mons. Roberto Tavella de la ciudad de General Güemes, algunos padres de alumnos y alumnas del establecimiento se instalaron esta tarde en el acceso de la institución para exigir una explicación sobre el hecho. De la denuncia presentada se desprende que un niño de 4 años del nivel inicial habría sido abusado sexualmente. Los padres que se autonconvocaron en el portón de entrada, en principio no habían sido recibidos por las autoridades educativas por lo que comenzaron a manifestarse más intensamente. Incluso las docentes que se encontraban dictando clases solicitaron, a través de los grupos de whatsapp, a los padres que retiraran a sus hijos. Alrededor de las 16, una supervisora del ministerio de Educación, llegó al establecimiento y pidió mantener una charla con los papás que a esa hora se mostraban muy impacientes. La reunión se llevó a cabo en el SUM donde la supervisora intentó aplacar los ánimos, pero sin dar una explicación sobre el supuesto abuso dado que recién llegaba y no estaba informada de lo acaecido. "Quiero que los padres se queden tranquilos, vamos a trabajar en el caso hasta saber la verdad, aún no sabemos exactamente lo que pasó". La supervisora luego de escuchar varios reclamos ingresó a la dirección para mantener una reunión con las autoridades educativas.