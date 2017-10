Néstor Pitana será el árbitro para el River-Boca de la Súperliga

El mundialista Néstor Pitana fue designado hoy como árbitro del River-Boca que se disputará este domingo, por la octava fecha de la Superliga, lo que provocó mucha reprobación por parte de los hinchas ‘xeneizes‘ en las redes sociales, al recordar su polémica actuación en ‘La Bombonera‘, por el torneo Final 2014.

El misionero, de 42 años, estará secundado por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como asistentes, quienes lo acompañaron en el Mundial de Brasil 2014, según determinó el sorteo que se realizó este martes en el predio ‘Julio Humberto Grondona‘ de Ezeiza.

En su carrera, Pitana dirigió tres Superclásicos, aunque el único oficial fue por la décima jornada del Torneo Final 2014 en la Bombonera, que ganó River 2-1 gracias a un gol de Ramiro Funes Mori en los minutos finales, a la salida de un córner que no debió haber sido sancionado.

En octubre de 2014, en una entrevista con el programa radial ‘Jogo Bonito‘, el árbitro recordó aquel ‘Pitanazo‘, tal como lo definió el entrenador Carlos Bianchi por los errores que había tenido aquella tarde-noche en La Boca. ‘¿Qué me dice la gente de Boca en la calle? Que no fue corner.

En ese momento, sólo Orion me reclamó algo, nadie la vio. La tele dice la verdad y hubo un pequeño roce. Yo sufro al equivocarme, no me gusta pero nunca lo hago con mala intención. Los hinchas de Boca me dicen en la calle que no fue corner. Los de River alguna cosa reclaman, me dicen que no fue mano la de (Adalberto) Román en la promoción contra Belgrano‘, reveló.

Los otros dos choques fueron en el Torneo de Verano: en 2016, los de Marcelo Gallardo se impusieron por 1-0 en el estadio José María Minella, mientras que en el 2017 también fue triunfo de los Millonarios por 2-0 con goles de Sebastián Driussi y Arturo Mina.

En aquel último juego, Pitana expulsó a Juan Insaurralde y Darío Benedetto (doble amonestación) y a Driussi por una pelea a los empujones que estuvo al borde de los golpes de puño cuando restaban 10 minutos para el final.

Ante esta situación, las redes sociales relacionadas a los hinchas de Boca estallaron hoy en contra de la designación de Pitana.

Fueron varios los memes que inmediatamente se instalaron en la nuba, principalmente con Pitana y la camiseta de River, o saludando al presidente ‘millonario‘ Rodolfo D°Onofrio.

Más allá de la designación de Pitana, también se determinó que Germán Delfino conduzca al choque del escolta San Lorenzo frente a Banfield, el próximo sábado en el estadio ‘Nuevo Gasómetro‘.

Esta es la programación completa y los árbitros para la octava fecha de la Superliga: .

Viernes 3 de noviembre .

19.05 Chacarita-Gimnasia (Jorge Baliño).

21.05 Godoy Cruz-Huracán (Diego Abal) .

Sábado 4 de noviembre .

14.05 Colón-San Martín de San Juan (Juan Pablo Pompei).

14.05 Lanús-Olimpo (Silvio Trucco).

16.15 San Lorenzo-Banfield (Germán Delfino).

18.05 Rosario Central-Atlético Tucumán (Andrés Merlos).

20.05 Racing-Talleres (Fernando Rapallini).

Domingo 5 de noviembre .

11.05 Temperley-Defensa y Justicia (Darío Herrera).

14.05 Belgrano-Independiente (Mauro Vigliano).

14.05 Estudiantes-Argentinos (Pablo Echavarría).

18.05 River Plate-Boca Juniors (Néstor Pitana).

Lunes 6 de noviembre .

17.05 Arsenal-Tigre (Patricio Loustau).

19.05 Patronato-Newell s Old Boys (Nicolás Lamolina).

21.05 Vélez-Unión (Federico Beligoy).