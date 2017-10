Manipulación en estudio sobre glifosato 

Una investigación de la periodista Kate Kelland de Reuters, señala que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó y editó los hallazgos de un borrador de su revisión del herbicida glifosato que estaba en desacuerdo con su conclusión de que el producto químico probablemente cause cáncer.

Los documentos vistos por Reuters muestran cómo un borrador de una sección clave de la evaluación de glifosato de la IARC -un informe que ha suscitado polémicas internacionales y multimillonarios pleitos- sufrió cambios significativos y eliminaciones antes de que el informe fuese terminado y se haya publicado.

La IARC, que ejerce una gran influencia como unidad semi-autónoma de la OMS, emitió un informe sobre su evaluación del glifosato, un ingrediente clave en el herbicida más vendido de Monsanto, Roundup, en marzo de 2015. Clasificó al glifosato como un carcinógeno del Grupo 2A, es decir una sustancia que probablemente causa cáncer en las personas.

Esa conclusión se basó en la opinión de sus expertos de que había ‘evidencia suficiente‘ de que el glifosato causa cáncer en animales y “evidencia limitada” de que puede hacerlo en humanos. La clasificación del Grupo 2A provocó litigios en masa en Estados Unidos contra Monsanto y podría conducir a una prohibición de las ventas de glifosato en toda la Unión Europea desde el comienzo del 2018.

Las ediciones identificadas por Reuters se produjeron en el capítulo de la revisión de la IARC que se centra en estudios en animales. Este capítulo fue importante en la evaluación de la IARC sobre el glifosato, ya que fue en estudios en animales que IARC decidió que había evidencia “suficiente” de carcinogenicidad.

Un efecto de los cambios en el borrador, revisado por Reuters en una comparación con el informe publicado, fue la eliminación de las conclusiones de múltiples científicos de que sus estudios no habían encontrado ningún vínculo entre el glifosato y el cáncer en animales de laboratorio.

En un caso, se insertó un nuevo análisis estadístico, revirtiendo efectivamente el hallazgo original de un estudio que estaba siendo revisado por la IARC.

En otro caso, una oración en el borrador hizo referencia a un informe de patología ordenado por expertos en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Esta observó que el informe coincidía “firmemente” y “por unanimidad” en que el “compuesto” -glifosato- no había causado crecimientos anormales en los ratones estudiados. En la monografía de la IARC publicada final, esta oración había sido eliminada.

Reuters descubrió 10 cambios significativos que se hicieron entre el borrador del capítulo sobre estudios en animales y la versión publicada de la evaluación del glifosato de la IARC. En cada caso, una conclusión negativa sobre si el glifosato que conduce a tumores se eliminó o reemplazó con una neutral o positiva. Reuters no pudo determinar quién realizó los cambios.

La IARC no respondió a las preguntas sobre las modificaciones. Dijo que el borrador era “confidencial” y “de naturaleza deliberativa”. Después de que Reuters preguntó sobre los cambios, la agencia publicó un comunicado en su sitio web en el que aconseja a los científicos que participan en sus grupos de trabajo que “no se sientan presionados a discutir sus deliberaciones” fuera de los confines de la IARC.

Reuters contactó a 16 científicos que trabajaron en el grupo de trabajo especializado de la IARC que realizó la revisión de los herbicidas para preguntarles acerca de las ediciones y eliminaciones. La mayoría no respondió; cinco dijeron que no podían responder preguntas sobre el borrador; ninguno estaba dispuesto o era capaz de decir quién realizó los cambios, o por qué o cuándo se hicieron.

Numerosas agencias nacionales e internacionales han revisado el glifosato. La IARC es la única que ha declarado la sustancia como un probable carcinógeno. Comparado con otras agencias, la IARC ha divulgado poco sobre su proceso de revisión. Hasta ahora, ha sido casi imposible ver detalles, como ser los borradores de documentos, de cómo IARC llegó a su conclusión.

La IARC no respondió a ninguna de las preguntas específicas de Reuters sobre los cambios en el borrador.