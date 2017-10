Los sonidos más espeluznantes del espacio captados por la NASA

La NASA se ha sumado a la fiebre de Halloween de la mejor forma que podría hacerlo: ofreciendo una recopilación de los sonidos más escalofriantes del espacio. Una pista antes de empezar: todo lo que escuches no es realmente así, no de la forma que crees.

La playlist aparece en su cuenta de Souncloud y hay un poco de todo. Quizás falte el temazo definitivo, esa aparición estelar de algún extraterrestre, pero habrá tiempo para eso a lo largo de los años. Por ahora hay que conformarse con sonidos tan marcianos como este Jupiter Sound 2001, unas ondas de radio de lo más intrigantes que Cassini recolectó cerca de Júpiter en enero del mismo año:

En realidad, en esta “banda sonora” del espacio para Halloween conformada por 22 pistas hay mucho más. Desde ondas de plasma cacofónicas hasta misteriosas emisiones de radio de Saturno o los susurros capturados en las lunas de Júpiter, todo muy extraño, hermoso y, en ocasiones, misterioso.

Como decíamos al comienzo, hay un dato que muchos no saben. Lo que escuchamos no es realmente así. Los sonidos no se capturan con unas grabadoras de audio. Dicho de otra forma, si estuvieras en la luna de Júpiter, esto no es lo que escucharías. ¿Entonces? Realmente se trata de la salida de datos una vez que los astrónomos convierten las lecturas capturadas por varias sondas espaciales e instrumentos en ondas de sonido audibles.

A juzgar por esta lista de reproducción el planeta más espeluznante de nuestro Sistema Solar parece ser el gigante gaseoso Júpiter y sus numerosas lunas. Por ejemplo, algunos de los gritos y rugidos más inquietantes se produjeron cuando la sonda Juno cruzó el increíble campo magnético de Júpiter, el escudo protector que protege al planeta de los vientos devastadores de nuestra estrella.

En cambio, las ondas de radio capturadas a partir de las intensas emisiones arrojadas por Saturno se asemejan más a los efectos de sonido clásicos que encontrarías en una película de ciencia ficción en el espacio.

En cualquier caso, no tenemos que irnos muy lejos para sentir ciertos escalofríos. La propia magnetosfera de nuestro planeta también puede generar ruidos bastante intensos. En definitiva, una lista muy “espacial” para disfrutar en un día muy especial. [Fuente Mashable]