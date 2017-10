VIDEO: Leonardo Fariña dijo que “Ricardo Etchegaray es un extorsionador serial”

Leonardo Fariña, el financista procesado por lavado de dinero y actualmente juzgado por presuntas irregularidades en la compra y venta de un campo en Mendoza, volvió a apuntar contra Ricardo Echegaray por supuesto encubrimiento a Lázaro Báez y calificó al ex jefe de la AFIP de “extorsionador serial”.

Fariña aseguró que el campo lo compró para Báez y señaló en ese sentido que “hubo una intención manifiesta de no incluir en la causa” al empresario patagónico. “La investigación estuvo direccionada”, remarcó Fariña, quien hoy tiene estatus de imputado protegido porque en el expediente conocido como “la ruta del dinero K” declaró como “arrepentido”.

“No entiendo cómo la AFIP sigue sosteniendo que no tuvieron conocimiento de esta situación”, dijo. Además, reveló que mientras estuvo en libertad fue amenazado por Etchegaray a través de otra persona. “Dijo que a mí me iba a educar”, contó.

Tras señalar una serie de supuestas incongruencias en el juicio al que está sometido, Fariña reveló que hizo una denuncia por falso testimonio que será “ampliada a encubrimiento agravado. No solo contra Echegaray, sino contra la regional de La Plata”, aclaró en una entrevista que dio a TN.

En otro tramo del reportaje, sostuvo: “Cristina no podía no saber porque la gran parte del dinero de Báez no era de él y tenía mucho negocios con Néstor Kirchner. ¿Cuándo la viste a Cristina defender a Báez? Todos son prescindibles y fusibles”.

“Echegaray es un extorsionador serial que tenía una función pública. Hay centenares de millones de pesos de facturas truchas del Grupo Báez”, aseguró.

En el juicio se busca determinar responsabilidades en la operación de unas 3.400 hectáreas en la localidad de Tupungato, en Mendoza, que en diciembre de 2010 fue pagado cinco millones de dólares y en 2012 fue vendido en 1,8 millones.

Además, el financista dijo ante la Justicia que estando en prisión recibió un mensaje del entonces ex jefe de la inteligencia kirchnerista Oscar Parrilli para que firmara una declaración desligando a Lázaro Báez de la compra del campo. “Me mandaron una declaración indagatoria en la cual yo cambiaba el dueño del campo por Carlos Molinari, que era el único que daba -es un empresario de la construcción que también está implicado en la causa-, a cambio de la eterna promesa: Te sacamos, te sacamos, te sacamos. Esto fue a través de Parrili a mi ex abogado”, dijo Fariña.