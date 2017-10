Otra noche de rock en el Bailando

Marcelo dio comienzo a una nueva semana del Bailando 2017 y, en el arranque, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi salieron a la pista para realizar una interpretación de “Don’t stop me now”, de Queen. “¿Consiguió novio?”, le preguntó Marcelo en la previa a Macarena, quien una vez más evitó referirse al tema. Ángel De Brito (5) fue el primero en dar su devolución: “Los veo bailar con energías distintas. Siempre estamos esperando algo más de Hernán. No me convencieron del todo”. Carolina “Pampita” Ardohain (9), en cambio, levantó el pulgar: “A mí me gustó mucho. Siempre hacen los trucos muy prolijos. Yo veo a Hernán más seguro. Para mí fue una muy buena gala”. Moria Casán (voto secreto) discrepó: “Esta pareja es intermitente. Hubo técnica pero no hubo emoción. Noté a Piquín pesado y con un estilo conservador”. En tanto, Marcelo Polino (3) comentó: “Me dio la misma sensación que a Moria. Me faltó química, no vi que fluyera el baile”. Total: 17 puntos.

Nancy se cayó

En segundo turno, lookeados como “Fiona” y “Shrek”, Nancy Pazos y Cristian Ponce bailaron al ritmo de “Blue suede shoes”, de Elvis Presley, con Joel Ledesma como coach. Antes de la coreo, la periodista le puso paños fríos a sus encontronazos con José María Listorti y su partenaire se cruzó con la jefa de coach, Lolo Rossi, a propósito de la salida de Mariela Peña. Al final de la performance, Nancy sufrió una fuerte caída que la hizo abandonar el estudio por unos minutos. “Me dieron ganas de vomitar y me faltó el aire, pero estoy bien”, aclaró luego. En la ronda de devoluciones, De Brito (0) no tuvo piedad: “La coreo arrancó muy bien, lástima el final. La idea no estaba mal, aunque quizás no coincidió mucho con el rock”. Pampita (6) opinó: “A mí la idea no me convenció mucho. Nancy está para un musical infantil. Más allá del truco final, la coreo no me venía convenciendo”. Moria (voto secreto) señaló: “Me gustó mucho la coreo. A Nancy la noté pesada, la caída se vio venir. Igual me gusta porque, pese a todo, son mandados”. Por su parte, Polino (0) concluyó lapidariamente: “Me pareció todo muy raro. Tengan cuidado con Joel de coach: casi mata a una mujer. Fue un disgusto”. Total: 6 puntos.

Lourdes y Gabo, lo más

La tercera pareja de la noche, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras, hizo una coreografía de “Great balls of fire”, de Jerry Lee Lewis, que encontró inmejorables devoluciones del jurado. Previamente, Lourdes se emocionó por el primer aniversario de su hijo Valentín. “Por fin llegó el rock a la pista. Los mejores”, resumió De Brito (10). “Todo lo que hicieron combinaba. Fue un show perfecto”, apreció Pampita (10). “Esta es la amalgama de la que siempre hablo. Esta pareja tiene pasión, energía, virtuosismo y técnica”, destacó Moria (voto secreto). “Fue un trabajo muy lindo. Me encantó”, completó Polino (10). Total: 30 puntos.

Melina, con energía

Finalmente, Melina Lezcano y Maxi Buitrago bajaron el telón de con una performance de “Greased lighting”, de Glee. “¿Novio o novia? ¿Qué le gustaría tener?”, le consultó Marcelo a la cantante de Agapornis, quien aclaró: “Les agradezco mucho a las chicas que me escriben, pero no estoy en esa”. De Brito (8) le dio el visto bueno a la coreo: “Este equipo cambió la energía. Se los ve muy conectados. Me gustó mucho”. A Pampita (10) le encantó: “Tuvieron esencia de rock y todo el tiempo desparramaron alegría y buena onda. El final me dejó impactada”. Moria (voto secreto) recalcó: “Fue la coreo que más me gustó. Vi una gran mejora en Melina”. Y Polino (7) aprobó: “Me encantó lo que hicieron. Estuvo fresco y tuvo buena onda”. Total: 25 puntos.