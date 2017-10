Escándalo: Kevin Spacey fuera de “House of Cards”

Continúa el culebrón. Después de que Kevin Spacey fuese acusado de acoso sexual a un menor (y su disculpa admitiendo su homosexualidad fuera recibida con indignación), Netflix anunció que “House of Cards” terminará en su sexta temporada.

La cadena mantiene que la decisión estaba tomada meses antes del escándalo pero suena poco creíble, sobre todo ahora que sabemos que está planeando seguir la serie sin Spacey.

Según informa Variety, Netflix y la productora Media Rights Capital han comenzado a preparar al menos tres posibles spin-offs de la serie. La idea que parece más definida y probable que salga adelante es crear un spin-off sobre Doug Stamper, el personaje que interpreta Michael Kelly y que tiene el papel de asistente personal o mano derecha del maquiavélico Frank Underwood (Spacey).

Al parecer, este proyecto ya cuenta con un guionista a bordo: Eric Roth, productor ejecutivo de las primeras cuatro temporadas de la serie. Roth es un reputado guionista ganador del Oscar por escribir la adaptación de “Forrest Gump”; otros destacados títulos de su filmografía son “El dilema” (The Insider), “Munich” o “El curioso caso de Benjamin Button”.

Por ahora no hay detalles sobre los otros posibles spinoffs que están siendo discutidos en estos momentos aunque se aclara que todos tienen lugar en el mismo universo que “House of Cards”.

Hay que ver dónde los lleva esto y qué opinan tanto los fans como los protagonistas de la serie, un éxito demasiado grande como para que sus responsables decidan abandonarla. Es el mismo camino que ha emprendido HBO con “Juego de Tronos” aunque sus planes se han llevado a cabo de una forma más convencional, sin la necesidad de prescindir de uno de sus protagonistas.