Selena Gomez y Justin Bieber, ¿reconciliados?

Selena Gomez y Justin Bieber vuelven a ser noticia luego de que trascendieran fotos en donde se los ve desayunando juntos en una cafetería en Westlake Village, California.

La expareja (de 2011 a 2015 con varias idas y vueltas), alquiló una mansión en California y allí pasaron el fin de semana juntos, indicaron medios norteamericanos.

Además, de acuerdo a TMZ, los artistas fueron vistos desayunando en la cafetería Joi Café en Westlake Village y luego asistieron a la iglesia.

En septiembre pasado, Selena se sometió a un trasplante de riñón por complicaciones que presentó el lupus que padece, y su mejor amiga Francia Raisa fue la donante.

Luego se supo que el 25 de octubre unos amigos de la ex niña Disney, incluído Bieber, fueron a visitarla a su casa.

Podría decirse que la expareja se lleva tan bien, y Justin ha cambiado tanto en estos meses, que terminaron siendo amigos, pero al parecer, Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, no piensa lo mismo.

Según informó la revista People este lunes, Abel y Selena rompieron tras 10 meses de relación.

Un allegado de ambos contó a la publicación que la relación se terminó debido a sus apretadísimas agendas y que el reencuentro de la actriz y cantante con su ex no tiene nada que ver.

Pero sabemos que ambos ocupan un lugar muy importante en el corazón del otro. En agosto de 2016, el intérprete de “Sorry” publicó una foto de él y Selena besándose tiempo atrás junto a la leyenda “Feels”. A lo que Gomez respondió “Perfect”. Y solo eso bastó para que los seguidores de ambos enloquecieran.

Ahora, ¿quién sabe? Tal vez puedan darse una nueva oportunidad desde un lugar más maduro, a pesar de su juventud.