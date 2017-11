Frente a una escuela, padres reclamaron por un abuso sexual

Varios padres se manifestaron a viva voz frente a un establecimiento escolar de General Gemes luego de que tomara estado público una denuncia sobre un supuesto abuso sexual en el interior del establecimiento.

La queja de los padres se hizo sentir frente a la escuela Monseñor Roberto Tavella.

Tras la denuncia, que tiene como víctima a un alumno de 4 años, algunos padres de alumnos y alumnas del establecimiento se instalaron ayer a la tarde en el acceso de la institución para exigir una explicación sobre el hecho.

De la denuncia presentada se desprende que un niño de 4 años del nivel inicial habría sido abusado sexualmente.

Los padres que se autoconvocaron en el portón de entrada, en principio no habían sido recibidos por las autoridades educativas, por lo que comenzaron a manifestarse más intensamente.

Incluso las docentes que se encontraban dictando clases solicitaron, a través de los grupos de WhatsApp, a los padres que retiraran a sus hijos.

Alrededor de las 16, una supervisora del Ministerio de Educación llegó al establecimiento y pidió mantener una charla con los papás que, a esa hora, se mostraban muy impacientes.

La reunión se llevó a cabo en el SUM donde la supervisora intentó aplacar los ánimos, pero sin dar una explicación sobre el supuesto abuso, dado que recién llegaba y no estaba informada de lo acaecido. "Quiero que los padres se queden tranquilos, vamos a trabajar en el caso hasta saber la verdad, aún no sabemos exactamente qué pasó". La funcionaria luego de escuchar los reclamos ingresó a la dirección para mantener una reunión con las autoridades.

La duda que plantean las maestras es que el chiquito tuvo una jornada normal. "Si tuvo algo en el baño, vuelve con lágrimas en los ojos, con algo. Hay muchas posibilidades de que no haya sido en la escuela y le están echando la culpa", señalaron.

El tema desnudó otro problema: la falta de baños para los más chiquitos. Cuando se crearon los jardines de 5 años no tenían baños para los chiquititos. Después abrieron la sala de 4 años y, como no tenían espacio, la habilitaron en un grado dentro de la escuela, pero sin construir sanitarios para los más pequeños.

El Gobierno no hizo baños diferentes. Entonces los chiquitos usan los mismos sanitarios que los más grandes. Por esta situación también reclamaron los padres.

Primero quieren saber la verdad, después por qué se permite el contacto de chicos mayores con pequeños de tan solo cuatro años en los sanitarios.

Una charla tensa

Tras la reunión mantenida entre la supervisora de Zona, Ana María Guyer, el director de Nivel, Marcelo Valencia, y los directivos de la escuela, los representantes del Ministerio de Educación atendieron a los padres.

La posición oficial es que no estaba definido aún el lugar de la agresión sexual sobre el niño. Tal como lo definió la asesora legal de la secretaria de Acción Social del municipio, Patricia Rodríguez. “En la denuncia hay cosas que no están muy claras, no se indica un posible agresor ni tampoco el lugar exacto del posible hecho”, dijo.