Maxi cumplirá otro sueño: la cirugía reconstructiva de una mano

Maximiliano Verón, el niño de siete años que sufrió graves quemaduras cuando era bebé, ya cumplió el sueño de conocer a Marcelo Tinelli gracias al video que difundió el artista Luis Di Stéfano. Ahora va por su otro gran anhelo: le realizarán una cirugía para recuperar la función de una de sus manos.

La intervención está programada para el próximo martes, a las 14, en el Hospital Público Materno Infantil. Durará aproximadamente dos o tres horas.

"Maxi tiene secuelas de quemaduras en sus manos; producto de ello, los tejidos quedaron unidos. Trataremos de liberar y recuperar dos falanges que han quedado para hacerle una especie de dedito gordo", explicó a El Tribuno el médico Paul Coronel, cirujano plástico, especialista en microcirugía reconstructiva.

Para agarrar, por ejemplo, un vaso de agua, Maxi utiliza sus dos manitos. Tras la cirugía podrá usar una sola. El objetivo de la intervención quirúrgica es recuperar el dedo pulgar, lo que le servirá para tomar objetos con una sola mano.

El médico añadió que van a "liberar las bridas (uniones) del pie que provocan que camine con dificultad".

El posoperatorio demandará una semana, pero solo un día de internación si todo sale como se planea.

Ayuda

Familiares de Maxi habían acudido a la Fundación Reconstruir, que preside Coronel, meses atrás en busca de ayuda. Se trata de una ONG que hace cirugías reconstructivas gratuitas de baja y mediana complejidad.

Tras un acuerdo de cooperación entre la Fundación y el Ministerio de Salud, el niño empezó a ser atendido en el Materno Infantil. "Maxi recibe el tratamiento adecuado. Es un proceso lento porque hay muchísimas cosas para hacer pero se harán", sostuvo Coronel.

"El centro asistencial tiene la complejidad para este tipo de cirugía. Me llena de orgullo poder hacer esta operación. Lograr que tenga un dedo pulgar es muchísimo", expresó.

Una vela que cayó sobre una cama provocó que Maximiliano, cuando tenía ocho meses, sufriera quemaduras en casi todo su cuerpo.

"Conocí a Maxi en junio pasado mientras yo hacía una campaña solidaria por otro niño, Benjamín, en la plaza 9 de Julio. Yo estaba disfrazado de Chapulín y Maxi me pidió una foto. Hablé con su mamá por si necesitaba ayuda de un médico cirujano. Luego de una semana ella me llamó y me respondió que sí", contó Luis Di Stéfano, el artista que se disfrazó de Chapulín Colorado para hacer una campaña por Maxi y difundió el video en el cual el niño pedía conocer al conductor de ShowMatch.

"Una vez le pregunté a él qué regalo de cumpleaños le gustaría recibir, y me respondió: "Dedos'. También le pregunté si quería conocer a algún famoso y me contestó que a Tinelli",

El lunes de la semana anterior, al mediodía, Di Stéfano y la madre de Maxi, Valeria Verón, grabaron un video en el que él contaba que quería ver a su ídolo. El hombre lo publicó en su página de la red social Facebook "Ayudemos a ayudar".

La filmación se viralizó y en solo dos horas recibieron respuestas. El país lloró al conocer la historia del niño, que el viernes estuvo en ShowMatch. "Fue una experiencia hermosa que se dio justo, ya que él tenía tiempo libre porque ahora debe prepararse para su cirugía", relató Di Stéfano.

Hoy el nene tiene una consulta para los estudios prequirúrgicos. "Ahora se cumplirá el otro sueño de Maxi, el de tener dedos", agregó Di Stéfano.

Ayer, Tinelli publicó un agradecimiento para Di Stéfano en Facebook."La historia de Maxi tiene un verdadero superhéroe detrás, que humilde y con perfil bajo sintió que a esos sueños había que cumplirlos. Tu amor querido Luis me emociona", dice parte del mensaje que difundió el conductor.

Trabajo solidario

Hace 10 años, Luis Di Stéfano comenzó una labor solidaria. “Desde 2007 inicié mi proyecto ‘Ayudemos a ayudar’”, dijo.

Actualmente realiza una cruzada por hospitales del país: “Visito los hospitales de niños. Lo hago vestido del Chapulín Colorado o del Chavo y les llevo globos a niños con cáncer y parálisis cerebral. Me quedan seis provincias para terminar con todo el país. No soy payamédico, aunque muchos me dicen que soy un médico del alma, de la alegría. También visito comedores, asilos, escuelas y hago campañas para recolectar mercadería y juguetes para quienes lo necesitan”, contó.

“Estoy contento porque ahora ayudo a cumplir sueños. Maxi pudo llegar a un cirujano que le opere la mano y conoció a su ídolo”, culminó con emoción.