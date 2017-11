River presentarìa una protesta en Conmebol por el modo en que se utilizó el VAR

El triunfo 4-2 de Lanús sobre River que le dio el pase a la final de la Copa Libertadores estuvo plagado de polémicas y el foco puesto en el sistema de asistencia arbitral por video. En total, cuatro fueron las situaciones que quedaron enmarcadas en el debate.

A tal punto llegaron las polémicas, que –según informaron en el programa Fútbol 910 de Radio La Red– desde River analizan realizar una presentación formal ante la Conmebol para quejarse por la actuación arbitral. Infobae intentó comunicarse con directivos del club de Núñez, pero no pudo confirmar esta versión.

El enojo desde el lado del Millonario lo evidenció el propio Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. "Todas esas explicaciones que nos dieron en este último tiempo para justificar esta inversión y que haya mas justicia en el fútbol no se vio. Me voy con la sensación de que no hubo justicia", sentenció sobre el VAR.