Benedetto: “Es una cuenta pendiente hacerle un gol a River”

Darío Benedetto, delantero y goleador de Boca Juniors, sostuvo que hacerle un gol a River en un superclásico es una de las cosas que le faltan en su exitosa -y aún corta- carrera en el club xeneize.

“En lo personal es una cuenta pendiente hacerle un gol a River. Pero lo más importante es ganar el domingo y respetar las formas. No se lo quiero transmitir a nadie dentro del equipo, pero en lo personal no hay nada más lindo que ganar este partido como sea”, dijo el ‘9’ en una rueda de prensa realizada después de la práctica matutina.

Cabe recordar que el ex jugador de América de México y Arsenal de Sarandí, entre otros, jugó un solo partido oficial ante River, en mayo pasado, en la derrota de su equipo en la Bombonera por 3 a 1.

En cuanto a River y su momento anímico después de haber sido eliminado por Lanús en semifinales de la Copa Libertadores por 4 a 2, el Pipa Benedetto dijo que “estarán golpeados, quedaron fuera de la Copa pero no debemos confiarnos, no tendremos ventaja por eso y van a querer levantar cabeza con nosotros”.

“Debemos respetar lo que venimos haciendo y nos dio resultados. Los clásicos se juegan a muerte, son partidos aparte, vengas de un triunfo o de una derrota. El resultado en la Copa de ellos no nos importaba porque de cualquier manera nuestro plan es ganar en el Monumental y llevarnos los tres puntos”, analizó.

Consultado sobre un twitter que publicó después del triunfo de Lanús ante River, en donde está sonriendo junto con su esposa, Benedetto dijo que se puso contento “por Iván Marcone, por (Nicolás) Aguirre y por (Jorge) Almirón, que me dirigió cuando llegué a Xolos (México), solo por eso”.