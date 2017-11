Gran fiesta de la diversidad donde los sonidos son las voces de todos

“Celebramos con alegría la diversidad, porque ser diferentes nos une más que nunca”, es el slogan de Fiesta Arcoiris Salta, encargada de la gran velada musical a desarrollarse el sábado próximo, desde las 22.30, en el local de Bamboo, Balcarce 981.

La artista Celeste Martín, es una de los principales responsables de la puesta en escena. Es cantante, guitarrista y compositora. Hace 10 años que está en el ámbito musical under en Salta, y ahora se encuentra terminando algunos proyectos, como la grabación del disco y el primer video.

“La fiesta donde vas a bailar, saltar, sudar, mover las cachas y por sobre todo te vas a poder sentir libre y orgullo de quien sos. Con lo mejor de la música y todo el power al ritmo del reggaeton, de la cumbia, de lo experimental y hasta de la zamba, tango y chacarera, sonidos que cuestionan, plantean, sonidos que son las voces de todos”, comentó Martín.

La noche contará con importantes bandas de relieve nacional: Chocolate Remix y Sudor Marika. También estarán los Dj’s Maka Diosque y Gus Burela. Habrá danza contemporánea con el grupo Cuerpes. Los audiovisuales estarán a cargo de Gabriela Medina. Se realizarán sorteos, tatoo, bodypainting y mucho más. Una mezcla más que interesante y divertida.

“El sábado antes de la fiesta habrá una marcha del orgullo y la diversidad sexual. Hace catorce años se realiza en Salta esta acción política de visibilización y defensa de los derechos de la población LGBTIQ. Este año salimos nuevamente a las calles para habitar la ciudad con nuestros cuerpos disidentes, y vestir de arcoíris el centro de Salta. Alzamos la voz para exigir: derogación del artículo 114 del Codigo de Contravenciones; Ley de Cupo Laboral Trans Ya; basta de transfemicidios y travesticidio; ley de reparación histórica a personas trans. También levantamos nuestras voces porque la igualdad legal no es igualdad social, seguimos luchando por la real implementacion de las leyes de ESI e Identidad de Género, el cese de la discriminación y todas las formas de violencias sobre nuestras identidades. Además, contra el Estado que vulnera nuestros derechos y no desarrolla políticas públicas para nuestra población. En un grito de justicia por Diana y por todas las compañeras víctimas de transfemicidios y travesticidio”, agregó la guitarrista.

Celeste también hizo referencia a la apertura en nuestra ciudad “Ya no es problema realizar esta fiesta en cualquier boliche de la ciudad, elegimos Bamboo porque cumplía con nuestras exigencias: espacio y técnica. Todavía hay un grado grande de homofobia y machismo en Salta pero de a poco también se va abriendo una realidad que es natural”.

¿Cuánto crees que Salta avanzó en la integración e inclusión de la diversidad?

Se va abriendo una parte que es importante, estamos en otras épocas no puede ser que vivamos en el pasado...ahora hay más visibilidad y a la gente le importa menos mostrar que decidieron ser. Sin la discriminación social, hay mucha más respeto pero todavía nos falta años luz...”, enfatizó Martín.

Con respecto a la banda Chocolate Remix añadió “Es el proyecto de reggaetón encabezado por Romina Bernardo, desde 2013. Hace una crítica al machismo asociado a este estilo y lo resignifica utilizando su misma lógica musical, creando un nuevo concepto al que denomina ‘Lesbian Reggaeton‘. La propuesta juega con los estereotipos y roles propios del género, y aprovechando el fuerte contenido sexual característico de este, se apropia de el para recrearlo en clave ‘queer’. La intención es abordar temas tabú sobre placer femenino, la sexualidad y denunciar además diversas temáticas que frecuentemente afectan al colectivo femenino y LGBT, como la discriminación, la censura y la violencia a través de sus letras”.

Con relación a Sudor Marika dijo “Arman una fiesta con conciencia. Activistas que irrumpen y se hacen escuchar al son de la cumbia. El grupo nació en el 2014, unos amigos de Sebastián (teclado y voz) y Vicente (guitarra y voz) contraían matrimonio igualitario, y ellos le quisieron regalar para su fiesta la banda de cumbia que tocaría esa noche. Así básicamente comienza este proyecto político musical que hoy es Sudor Marika. Hoy pasa por su formación más estable y numerosa que pretende sacar su primer disco: Las Yeguas del Apocalípsis, durante este 2017. Son nueve los seres diversos dentro de su propia fauna: Sebastián Zasali, en teclado y voz; Rocío Feltrez, en voz y wiro; Vicente Quintreleo, en guitarra y voz; Nahuel Puyaps, en bajo; Carolina, en octapad; Sandra, en voz; Lean, en timabaletas; Haquir, en acordeón; y Nico, en trompeta”.

