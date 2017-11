En una carta, la madre del niño abusado sostiene que fue atacado en la escuela

Sin la posibilidad exponerse públicamente para proteger la identidad de su hijo, la madre del niño de cuatro que hizo una denuncia por supuesto abuso sexual redactó una sensible carta manuscrita con la inteción de que se difunda en los medios de comunicación. En ella insiste con su postura de que el abuso fue perpetrado en la escuela Monseñor Roberto Tavella de ciudad de General Güemes: "El día viernes 27 cuando en la escuela se estaba dictando una charla sobre violencia de género, mi hijo fue víctima de un abuso sexual", escribió.

En la primera parte de su carta, agradece a los padres que estuvieron presentes en la tarde de ayer en la escuela Monseñor Roberto Tavella, brindándole el apoyo que ella necesita por la traumática situación vivida. También pide disculpas por el medio elegido para dar a conocer y luego da a conocer cómo fueron las cosas aquel fatídico viernes 27 de Octubre. “Es algo que no puedo soportarlo, es feo y desgarrador. El 27 por la tarde lo que mi hijo me dice y cuenta es que le pasó algo en la escuela y que sentía dolor. Estas no son sus palabras, las palabras que usó mi bebé son muy fuertes y dolorosas de repetirlo y no lo puedo hacer". Luego relata que, "como toda mamá lo primero que hace es llevarlo al médico" y da cuenta de que llevó al niño al hospital Joaquín Castellanos de esta ciudad. De allí fue derivado de inmediato al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde, aclara, se realizó la denuncia correspondiente que ya se hace el sábado 28 en forma manuscrita porque fue realizada en el hospital. La madre remarca esta fecha debido a versiones diferentes acerca de esta. “No fue así como dicen los directivos de la escuela que la denuncia se hizo el día lunes",escribió.

A continuación, la carta completa:

"Hola, soy la mamá del nene afectado. En primer lugar quiero agradecer a todos los padres y madres que estuvieron en la escuela Tavella el día de ayer, ya sea por mi situación o por el miedo que sentimos todos. Tal vez esta no es la mejor manera pero es algo que no puedo soportarlo, es muy feo y desgarrador para mí y toda mi familia estar en esta situación. A mi bebé siempre lo cuidamos y protegimos de la mejor manera posible. Pero esto es algo que va más allá de todos nuestros cuidados. Esto ocurrió el día viernes 27 por la tarde. Lo que mi hijo me dice y cuenta es que le pasó algo en la escuela y que sentía dolor. Estas no son sus palabras. Las palabras que usó mi bebé son muy fuertes y dolorosas de repetirlo y no lo puedo decir. Como toda mamá al escuchar todo esto lo primero que hacés es llevarlo al médico. Aclaro que mi hijo tiene un informe médico que avala todo lo sucedido. El cual fue atendido en el hospital de Güemes donde lo derivaron de inmediato a Salta al hospital Materno Infantil. Donde realizó la denuncia correspondiente, lo cual aclaro que fue realizada el día sábado 28 del corriente mes, la denuncia se hizo de forma manuscrita porque fue realizada en el hospital. Y a raíz de este tema salieron muchos otros temas que la verdad desconocíamos. Son temas muy fuertes y preocupantes de los que se hablaron sobre todo por la seguridad e integridad de nuestros niños en la escuela. Y aclaro que no es así como dicen los directivos de la escuela que la denuncia fue realizada el día lunes. Nuevamente agradezco a todas las personas que estuvieron presentes. El día viernes 27 cuando en la Escuela Tavella se estaba dictando una charla sobre violencia de género, mi hijo fue víctima de un abuso sexual. Por ello solicito que me acompañen y que no sea un caso más que ocurre en esta escuela. Ya que a raíz de este tema salieron otros temas y casos similares. Padres, vecinos y tíos acompáñenme esta tarde a las 15 donde estará presente la ministra de Educación. Disculpen por no poner nombres y apellidos ya que quiero cuidar y proteger el nombre de mi hijo".

Jornada con padres

A raíz de los incidentes que tuvieron lugar en la tarde de ayer en la escuela Monseñor Roberto Tavella, por la denuncia aquí descrita, los padres de alumnos acordaron con personal directivo del Ministerio de Educación, participar de una jornada de diálogo entre las partes para profundizar en las distintas problemáticas que fueron planteadas durante el primer encuentro. “Sobre la denuncia por un supuesto abuso sexual ya la justicia está trabajando en el caso, no podemos decir nada hasta que no haya una definición sobre lo ocurrido, nosotros lo que buscamos es calmar a los padres, escucharlos e intentar buscar una solución a las dificultades que cada uno de ellos plantea”, manifestó la Coordinadora de Nivel Inicial Prof. Claudia Ortiz.

Los principales planteamientos están relacionados con el tema seguridad. La escuela se muestra muy insegura por carecer de un buen cercado perimetral; en forma constante es víctima de robos o hechos de vandalismo y también hicieron mucho hincapié en la promesa incumplida por parte del gobierno provincial de la construcción de un baño para la salita de 4 años.