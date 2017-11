Pablo Lunati: "Roldán es un cagón, no tiene muñeca”

Pablo Lunati, tras retirarse como árbitro, gritó a los cuatro vientos que era fanático de River Plate. Y la dura eliminación del millo ante Lanús generó que saliera a hablar muy enojado.

Con la polémica que desató el debut del VAR (el Sistema de Asistencia Arbitral), el trabajo de los árbitros quedó bajo la lupa de todos. Y Lunati no dio vueltas cuando se le preguntó por Wilmar Roldán, el colombiano que dirigió el encuentro entre Lanús y River.

“No tiene muñeca. Es el prototipo de árbitro del estilo Oscar Ruiz. Son árbitros cagones. Roldán es un cagón”, aseguró.

Lunati siguió con munición pesada en diálogo con Liberman en Línea. “Como dijo el presidente de Lanús (Nicolás Russo), a llorar a la iglesia. Ahora, por el choreo tecnológico, no”, se plantó. Y agregó: “No quiero pensar que le pasaron factura a River por un doping. Yo no puedo pensar eso”.

“River tiene que hacer la protesta ante FIFA, aunque no pase nada. Hay que dejarlo como antecedente”.