Pese a las tres derrotas, en Juventud por ahora "bancan" a Nazareno Godoy

La derrota del pasado martes en el Martearena ante Chaco For Ever no fue una más: fue la tercera caída en forma consecutiva y construyó una mini-racha negativa que hacía mucho tiempo no acontecía por la Lerma, además de exacerbar al máximo los nervios de los hinchas.

Sin embargo, la dirigencia le brindó todo su respaldo al DT Víctor Nazareno Godoy tras los rumores de partida y el propio presidente de la entidad, José Muratore, se reunió con jugadores y cuerpo técnico en el vestuario tras el partido con los chaqueños.

“Godoy tiene todo el apoyo de la dirigencia para seguir y toda la fortaleza también. El apoyo es a un cien por ciento y yo considero que Juventud va de menor a mayor en el rendimiento pese a los resultados. El trabajo de este cuerpo técnico es exigente, fuerte, lo estamos viendo en los entrenamientos todos los días, estamos conformes con cómo se labura”, expresó en diálogo con El Tribuno el directivo Rafael Del Carlo, para luego puntualizar: “Cuando nos pasó lo del penal que no nos cobraron contra Crucero, eso nos sacó de eje, vino la ansiedad, la desesperación, cuando antes lo teníamos controlado. Lo anímico nos jugó en contra. Contra Sarmiento, pese a la derrota, no hubo diferencias. Ellos sacaron un rédito en la pelota parada y esas distracciones tenemos que corregir. Y contra Chaco lo mismo. Los goles vienen de dos errores cuando mejor estábamos. En los tres partidos fuimos superados en goles pero no en juego. A pesar de haber ganado los dos primeros partidos de local jugamos mal, y ahora jugando mejor perdemos”.

El dirigente concluyó diciendo que “cuando terminó el partido ni pensamos en una salida de Godoy. Tampoco creemos que su continuidad tenga una fecha de vencimiento o que esté sujeta a lo que pase el domingo en Tucumán ante San Jorge”.