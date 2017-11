Mick Jagger se enamoró de una productora de 22 años

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, inició una relación con una joven estadounidense, Noor Alfallah, 52 años menor que él. La pareja se conoció en París a principios de octubre y poco después, ella lo ha acompañado a algunos de los conciertos que el cantante ha realizado por Europa.

Jagger, de 74 años, pasó varias noches en un piso a las afueras de París con la joven, de 22 años. Esto ocurrió hace dos semanas, cuando el grupo tenía programados varios conciertos en la capital francesa.

“Mick todavía tiene su legendario encanto, pero incluso la banda estaba sorprendida de que alguien tan joven como Noor viniera a París a verlo”, relató al tabloide The Sun una fuente cercana al grupo, cuya identidad no se reveló.

Alfallah asistió a una de las tres actuaciones de los Stones en París, última parada de su gira No Filter Tour, además acompañó al músico en una cena privada y en otra junto con la banda y su equipo.

Desde ese momento Alfallah, que trabaja en Los Ángeles produciendo películas y documentales, ha seguido al cantante a todos lados. “Están muy pendientes el uno del otro y salen a cenar con frecuencia”, aseguran.

“Noor tiene mucha confianza en sí misma y está muy bien educada, así que encajó bien en todos los sitios de lujo a los que fueron juntos”, explicó la fuente cercana a Jagger a The Sun.

En diciembre de 2016, nació el octavo hijo del cantante, Deveraux Octavian Basil Jagger, de su relación con la bailarina estadounidense Melanie Hamrick, que entonces tenía 29 años, aunque ahora está soltero, según los medios británicos.