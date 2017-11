"No le di pastillas, no tengo nada que ver con su muerte"

"Yo no le di pastillas ni tengo nada que ver con la muerte de Patricia", aseguró en una entrevista con El Tribuno, Ricardo Ibáñez, de 46 años, quien se había presentado en la comisaría 30 a alertar que la mujer le mandaba mensajes, diciéndole que estaba mal. Se trata de Patricia Brandán, de 42 años, quien falleció el sábado pasado en el hospital San Bernardo, como consecuencia de una grave intoxicación.

"Teníamos una relación íntima muy reciente. Nos vimos tres veces en tres semanas, porque venía a mi casa. Ella me había comentado que le habían cortado la pensión y que tenía problemas con el marido que quería que se vaya de la casa y no se iba, según relatos de ella", dijo Ibáñez.

Sobre el día en el que Brandán desapareció, comentó: "Recuerdo que fue el lunes 30 de octubre. Ella había tomado un remis para venir a verme y al ver que no llegaba le comencé a mandar mensajes. Jamás llegó y luego me avisó que estaba más allá del puente del río Conchas, me dijo que la fuera a buscar y que se sentía mal. En una video llamada pude ver que se estaba tambaleando y, entonces, llamé a la Policía porque me dijo que iba a tomar todas las pastillas que tenía. Yo me preocupé mucho, le dije que no lo hiciera, que pensara en sus hijos".

Ibáñez dijo que la Policía de inmediato fue a su casa y que luego se dirigió a realizar una exposición. "A las diez y seis minutos se cortó la comunicación con ella, no sé lo que habrá pasado, si le robaron el teléfono, si lo apagó o se habrá descompuesto", dijo. Mientras se desarrollaba una intensa búsqueda, el hombre, con antecedentes por hechos de violencia, fue demorado por la Brigada de Investigaciones.

"Me llevaron detenido un martes, por la situación, ella todavía no había aparecido, la hallaron alrededor de las 11 de la mañana de ese día. Luego me liberaron, tuve un buen trato por parte de los policías. Yo fui siempre con la verdad y le cedí mi teléfono celular, donde pudieron corroborar todo", señaló el hombre que es gomero y padre de 17 hijos.

"Yo no le di pastillas, tampoco la golpee. No tengo nada que ver con su muerte, porque siempre la traté bien y ahora estoy muy mal por lo que ocurrió. Fui a la Policía para colaborar, para que la encontraran y la ayudaran", aseguró Ibáñez.

La carátula: “muerte dudosa”

Por ahora la investigación que lleva adelante la fiscal Ana Inés Salinas está caratulada como “supuesta muerte dudosa”. El martes, personal de la Brigada allanó la vivienda de Ibáñez por disposición de la Fiscalía, para secuestrar el celular del hombre y medicamentos que pudieran tener relación con la causa.

“Yo le entregué nuevamente mi celular y se llevaron unas pastillas de clonazepam, que tomo, bajo receta, porque estoy bajo tratamiento psiquiátrico desde hace muchos años”, indicó. Desde la Fiscalía confirmaron ayer que Ibáñez no está imputado en la causa.

Para los investigadores de la Policía no habría dudas de que la mujer tomó pastillas por voluntad propia, a juzgar por los mensajes que ella le envió por celular al hombre que se presentó en la dependencia policial.

Necropsia

La fiscal de Metán, Ana Inés Salinas, supervisó en la mañana del martes la realización de una necropsia a los restos de una mujer que murió por intoxicación. Lo que se busca es aclarar las causas de la muerte de la mujer, que era madre de cinco hijos y residía en la Villa San José de Metán.