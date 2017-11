La noche de los cristales

Los judíos sabemos muy bien lo que fue la Kristallnacht y lo que vino después. Por eso, desde la DAIA tenemos una responsabilidad mayúscula para denunciar y evitar que los mensajes antisemitas, como los escuchados esta semana por el diputado electo, Leopoldo Moreau, sean condenados. En nuestro país también debemos estar alerta. Es preocupante cómo las expresiones antisemitas siguen presentes en el debate público. Son mensajes cargados de ignorancia e irresponsabilidad que pueden alimentar a las ideologías del odio que lamentablemente siguen latentes en nuestra sociedad. Como lo hace desde su nacimiento, la DAIA seguirá luchan contra el antisemitismo. No podemos relajarnos. Estamos convencidos de que no hay y no habrá lugar para los intolerantes en nuestra patria. No permitiremos ese tipo de expresiones, que no hacen más que volver a poner en relieve la penosa acusación de doble lealtad y conspiración, ambas tipologías del antisemitismo más clásico. La extranjerización de los judíos es una ofensa que fue usada como justificación para perseguir y matar a millones de nuestros hermanos. Es muy grave que se use en Argentina. Que quede claro: la DAIA no olvida ni perdona. La DAIA no olvidará y no perdonará a quienes ofendan a los judíos con expresiones discriminatorias de este tipo. En esta nueva Argentina que entre todos queremos construir no debe haber lugar para los quienes buscan difundir el odio. La DAIA redoblará sus esfuerzos y seguirá trabajando como lo viene haciendo desde hace 80 años para garantizar la dignidad de los judíos. A 79 años de aquel hecho trágico es importante homenajear a las víctimas y que toda la sociedad argentina conozca la historia de esta tragedia. Que todos sepan que la Shoa fue posible por la claudicación moral y ética de un mundo que miró indiferente y cobardemente cómo crecía y se expandía la ideología más cruel del siglo XX. (Infobae)