Un futbolista, sorprendido por cámaras robando bicicletas

Un jugador profesional del club Gimnasia y Tiro fue sorprendido por las cámaras de seguridad de un edificio del macrocentro cuando, junto a otras dos personas, se llevaban dos bicicletas desde el interior de una propiedad horizontal, que cuenta con portones y porteros electrónicos.

Uno de los supuestos ladrones fue identificado inmediatamente por los habitantes de la propiedad como Fausto Daniel Apaza, quien tiempo atrás fue vecino de los damnificados, ya que habitaba uno de los departamentos del núcleo habitacional.

El jugador del albo aclaró, mediante varios medios locales, la mayoría radiales y deportivos, que pensó que no eran de "nadie" y que se trató de un acto de inmadurez.

Trascendió además que Víctor Riggio, el conductor del primer equipo de Gimnasia, no lo tendría en cuenta para el choque de hoy, frente a Zapla por la fecha 11 del Federal A.

El hecho que tuvo como protagonista al volante albo se produjo el miércoles a las 22 aproximadamente.

Fuentes policiales aseguraron que vecinos de una propiedad horizontal de calle Mitre al 1.500 habían advertido a través de cámaras de seguridad y de un video que una vecina filmaba en tiempo web que tres personas se hallaban en el interior del edificio, uno en la planta baja y dos en la cochera.

Antes de llamar al 911 pasaron las imágenes por un grupo de wastsapp y una de las vecinas reconoció a Apaza, quien había habitado uno de los departamentos tiempo atrás.

La mujer vio que los dos delincuentes se llevaban dos bicicletas que se hallaban en el lugar y que tras trasponer el hall se fueron junto al cómplice por calle Mitre.

Justamente la principal damnificada y propietaria de los dos velocípedos fue entrevistada anoche por El Tribuno y, después de explicarle paso a paso a los policías de la Brigada de Investigaciones allí presentes sobre lo sucedido, le dijo a nuestro medio que el hecho fue real y la denuncia sobre el mismo fue rubricada sobre Comisaría 3.

La policía presente solo dijo que estaban tomando las declaraciones informativas y realizando las tareas de campo.

"La decisión penal es de la fiscalía interviniente", informó.

En tanto en los programas radiales el jugador se mostró arrepentido por lo que sucedió y pidió perdón públicamente, admitiendo en todo momento haber participado del robo, que como dijo la damnificada "se concretó".

La mujer relató que el exvecino y jugador de fútbol se hallaba de espaldas a las cámaras, pero igualmente fue reconocido.

En tanto, su hermano mayor, Federico, en diálogo con El Tribuno, dijo: "La inmadurez en Fausto es su perdición. No es la primera vez que tiene problemas por mala junta, él es una persona con un inmenso potencial futbolístico y que como pocos vive del fútbol. Gana 30.000 pesos mensuales sin premios y otras cositas, no puedo entender cómo se involucró en un robo de dos bicicletas. A eso le llamo yo mala junta. Lo traicionó el barrio. Pero bueno, lo único que rescato es que se arrepintió porque se dio cuenta de que lo que hizo no es una jugarreta más".

"Un vecino de ese edificio lo llamó y él cayó en cuenta recién de lo que había participado. Allí fue que le dijo a los otros dos zarpados que devuelvan lo robado y así se hizo", dijo.

"Yo sé que él ahora está concentrado y por él pido disculpas ajenas", finalizó.

“No somos ladrones, no pensamos”

Desgraciadamente no pensamos que esto iba a terminar así. Cuando caí en cuenta le dije a mis amigos que devuelvan ya lo que se llevaron. Yo creo que pequé por no saber decir no.

Yo viví en ese edificio más de 8 meses y fui a buscar unas cosas que dejamos ahí.

Entonces mis amigos vieron las bicicletas, que estaban desarmadas para decir verdad y pensé que nadie las iba a reclamar.

Cometí un grave error en no saber decir no.

Lo demás fue producto de los medios. Yo no soy ladrón pero admito que me equivoqué y desde la concentración les pido disculpas a todos. No solo a los perjudicados sino a todos los que me entienden y a los que me juzgan”, finalizó.



.