Sampaoli: “Será determinante encontrar vínculos dentro de la cancha para Messi”

Jorge Sampaoli, técnico del seleccionado argentino, sostuvo hoy que para tener una buena actuación en el Mundial Rusia 2018 será determinante encontrar socios futbolísticos para Lionel Messi.

“Para nosotros será determinante encontrar vínculos dentro de la cancha para Messi. No debemos esperar todo el tiempo que él sea el argumento definitorio”, explicó Sampaoli antes del partido de mañana con Rusia en Moscú.

El entrenador casildense, en el afán de alcanzar ese objetivo, ya probó a Ever Banega, de Sevilla; a Paulo Dybala, de Juventus; y a Enzo Pérez, de River Plate, quien fue el que le dio mejores resultados. Y mañana probará con Giovani Lo Celso, de Paris Saint Germain.

Sin embargo, el socio ideal -tal como el propio Messi siempre lo dice- es Fernando Gago, pero el volante y capitán de Boca Juniors se rompió el ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha en el empate ante Perú (0-0) en La Bombonera por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Debemos hacer lo posible para que la inserción de Paulo (Dybala), más allá de la presencia de Messi, sea posible”, explicó hoy Sampaoli en la rueda de prensa.

“Lo que tiene Gio (Lo Celso) es que puede establecer un vínculo con Leo (Messi) dentro del campo de juego”, opinó.

Por último le dedicó un par de halagos a Messi, al destacar que “la representación de tu pueblo no es un tema menor. Que hoy Leo sea el embajador del fútbol en el mundo y que sea argentino, es una responsabilidad para mi, que debo dirigirlo”, sentenció.