Felipe Contepomi ingresó al Salón de la Fama de la World Rugby

El ex apertura y capitán del seleccionado argentino Los Pumas, Felipe Contepomi, ingresó este viernes al Salón de la Fama de la World Rugby, en una ceremonia llevada a cabo en Londres, Reino Unido. En el mismo acto, la World Rugby también honró con el galardón el canadiense Al Charron, el inglés Rob Andrew, el francés Fabien Pelous y la norteamericana Phaidra Knight. Luego de la ceremonia, Contepomi señaló: "Me siento humildemente honrado de ser incluido en el Salón de la Fama de la World Rugby y de que mi nombre se agregue a esta lista de personas que contribuyeron tanto para el juego".

#WorldRugbyHOF inductee #133 Felipe Contepomi signs the Wall of Fame at the World Rugby Hall of Fame in Rugby, UK pic.twitter.com/pokYADA0a8 — World Rugby (@WorldRugby) 10 de noviembre de 2017

"El rugby ha sido y sigue siendo una gran parte de mi vida. Me ha dado muchos amigos en cada equipo en el que he jugado. Mi club Newman es mi segundo hogar. Para mí, el rugby es más que un deporte, es una forma de vida, ya que lo que aprendí a través del deporte me ayuda en mi vida cotidiana", finalizó. Contepomi se convirtió en el tercer jugador argentino nominado y en consecuencia comparte el honor junto a las máximas estrellas del rugby nacional, Hugo Porta y Agustín Pichot- actual vicepresidente de la World Rugby- quienes ingresaron en el Salón de la Fama en el 2008 y 2011, respectivamente.

El panel del Salón de la Fama de World Rugby está integrado por John Eales (Australia), Pablo Mamone (Argentina), Henri Garcia (Francia), David Hands (Inglaterra), Rob Cole (Gales) y Anna Richards (Nueva Zelanda).

Contepomi vistió por última vez la camiseta de Los Pumas el 5 de octubre de 2013 en el partido frente a Australia por el torneo Rugby Championship y se aseguró el récord de 87 tests internacionales y 651 tantos, constituyéndose como el jugador con más presencias en el seleccionado. El jugador se inició en el club Newman y posteriormente continuó su actividad en el rugby profesional en el exterior; jugó en el Bristol de Inglaterra, posteriormente en el Leinster de Irlanda, finalizando su carrera en los equipos franceses, Toulon y Stade Francais, para luego regresar a su club y retirarse en el país.

En Los Pumas debutó el 10 de octubre de 1998, frente a Chile, dando comienzo a una carrera de quince temporadas; también participó en cuatro Mundiales de Rugby y fue pieza fundamental del equipo que logró el bronce en Francia 2007. Actualmente, el ex jugador y médico es uno de los entrenadores del seleccionado argentino Argentina XV junto a Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.