Nación y provincias deberán garantizar el nivel de responsabilidad fiscal, dijo Urtubey

El gobernador Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que las provincias y la Nación deben plantear cómo garantizar altos niveles de responsabilidad fiscal y que el tema del Fondo del Conurbano está en una etapa de discusión de la "letra chica" en la que los demás distritos apuntan a no perder la plata que reciben en concepto de Coparticipación.

Urtubey se reunió hoy con representantes de distintos sectores económicos de la provincia nucleados en una multisectorial, a quienes brindó detalles del proyecto de reforma fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

El encuentro se desarrolló en el marco de una reunión plenaria, en la Cámara de Comercio e Industria de Salta, donde Urtubey expuso a los empresarios los diversos aspectos del consenso fiscal alcanzado ayer, en la reunión de gobernadores con el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Me pareció importante que lo escuchen directamente de mí y lo podamos conversar”, expresó el mandatario salteño, quien indicó que hay tres capítulos para abordar, de los cuales el primero “está referido a la Ley de Responsabilidad Fiscal que, según anunció el Ejecutivo nacional, ingresará al Congreso el lunes próximo”.

En este sentido, el mandatario provincial aclaró que “es importante plantear no sólo cómo garantizamos altos niveles de responsabilidad fiscal de la provincias, sino también de la Nación”.

El segundo punto que se consideró es el del Fondo del Conurbano Bonaerense, que aún está en la etapa de la “letra chica”, para encontrar el camino que genere una compensación y “que las provincias no pierdan”, explicó, tras lo que destacó que “hay una decisión política compartida en este mecanismo”, al recordar que el planteo nacional es eliminar el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias.

Urtubey detalló que la escala de reducción de los impuestos provinciales, en especial el de Ingresos Brutos, en los próximos cinco años constituye el tercer punto del propuesto Pacto Fiscal.

La merma de impuestos que se consideran distorsivos en los procesos económicos, especialmente Ingresos Brutos, es un camino gradual que al año 2022 busca bajar 1,5 por ciento del producto interno bruto, expresó.

Luego, dijo que el Gobierno provincial “colaborará para acelerar el proceso de crecimiento económico de Salta con una mayor actividad económica que compense la baja en la percepción de tributos a nivel local”.

De la reunión plenaria, realizada con la consigna “Anticipando escenarios”, participaron representantes de la Cámara de Comercio de Orán, del Centro Empresario de Tartagal, de la Cámara de Turismo y Comercio de La Caldera, de la Cámara de Comercio de General Güemes, de la Cámara de Comercio de El Carril, y de la Asociación Parque Industrial Salta.

Asimismo, estuvieron miembros de las cámaras Argentina de la Construcción Salta; de la Minería; de Propietarios de Farmacias; Empresarial de Ópticas; Hotelera, Gastronómica y Afines; Inmobiliaria; y de la Construcción, además de la Sociedad Rural de Salta, la Unión Industrial de Salta, Bodegas de Salta, Prograno, y la Cámara de Pymes, entre otros.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero; y los designados ministros de Economía, Emiliano Estrada; y de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, junto a los secretarios de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera; y de Comercio, MiPyme y Desarrollo Local, Nicolás Ramos Mejía.