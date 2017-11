La Justicia de Santiago del Estero dio marcha atrás con la prisión domiciliaria para Musa Azar

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero decidió suspender esta tarde el beneficio de la prisión domiciliaria para el represor Antonio Musa Azar que le había otorgado en horas de la mañana, y dispuso que el represor, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, continúe alojado en el hospital Neumonológico de la capital provincial.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal podría expedirse en forma definitiva sobre la cuestión el próximo jueves, cuando se realice una nueva audiencia en el juicio por la Megacausa III, en la cual Musa Azar está imputado.

En tanto, el abogado defensor e hijo del represor, Moises Azar, consideró que las autoridades deben hacerse responsables de la salud de su padre.

El ex policía había sido beneficiado hoy con la prisión domiciliaria por el tribunal que actualmente lo juzga por delitos de lesa humanidad.

El pedido solicitado por su hijo, bajo el argumento de su edad (81 años) y su estado de salud, había sido aceptado por los jueces Domingo Batule y Abel Fleming, en tanto votó en disidencia el magistrado Carlos Lascano.

Musa Azar es juzgado junto a 11 imputados y no concurría a las últimas audiencias como lo hacía desde el inicio del proceso, en mayo pasado.

El represor se presentaba cada jueves ante los tribunales federales para asistir a las audiencias sin mostrar inconvenientes físicos, llevando siempre anteojos de sol oscuros y su clásica campera marrón que utilizaba en todas las estaciones del año.

Según la defensa, Azar padece problemas de salud derivados de su diabetes y de problemas cardíacos.

El ex jefe de Inteligencia había sido internado en el Hospital Neumonológico de la capital santiagueña y previamente cumplía condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto, adonde había sido trasladado desde el Hospital Penitenciario Central I del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Los organismos de derechos humanos locales rechazaron lo dispuesto por el Tribunal y adelantaron que el lunes próximo apelarán la medida porque entienden que puede ser atendido de sus dolencias en el Hospital de Ezeiza, donde existe una unidad de alta complejidad.

"Para Santiago del Estero, Musa Azar representa lo que (Miguel) Etchecolatz a la provincia de Buenos Aires", señaló en una entrevista radial el abogado Pedro Orieta, uno de los que presentó la apelación contra el fallo que le concedió la prisión domiciliaria al represor.



Actualmente, Musa Azar cumple cuatro condenas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad bajo su condición de Jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, cargo que ocupó antes, durante y después de la última dictadura.

La cuarta condena fue en 2008 en la causa conocida como "Doble crimen de la Dársena", cometido en Santiago del Estero en 2003, por los asesinatos de las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Nazar, en tiempos en que Musa Azar era secretario de Seguridad de la gestión de la ex gobernadora Mercedes Marina Aragonés de Juárez conocida como "Nina".

En 2008, el represor fue juzgado y absuelto en primera instancia por el robo seguido de muerte del ganadero santiagueño Oscar Seggiaro pero la Cámara del Crimen de la Tercera Nominación lo condenó a cinco años de prisión por utilizar personal policial para tareas domésticas.

El beneficio de prisión domiciliaria había sido solicitado por la defensa del represor en varias oportunidades durante los procesos orales que afrontó, pero siempre -hasta ayer- le había sido denegado.

La Megacausa III

La Megacausa III investiga los delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en Santiago del Estero y que tienen a Musa Azar como principal acusado.

De las cuatro condenas que se le dictaron, tres son por secuestros, torturas y tormentos cometidos durante la dictadura cívico militar, y la cuarta es por su responsabilidad en el recordado doble crimen de La Dársena, el asesinato de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba registrado en 2003.

El exjefe de Inteligencia además es juzgado por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos contra seis civiles.

Las acusaciones lo señalan como el responsable de los delitos cometidos en el centro clandestino de detención del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), que Musa Azar tenía a su cargo.