Los Pumas tienen como objetivo quebrar la mala racha

Los Pumas se medirán este sábado con Inglaterra en Twickenham desde las 12 de nuestro país con el objetivo de cerrar el 2017 con un triunfo de prestigio ante un rival que los doblegó en los dos choques precedentes en esta temporada. Será el inicio de una gira que se completará con partidos frente a Italia e Irlanda. El encuentro se verá por ESPN en directo.

El partido cuenta con el aliciente de ver a dos equipos que compartirán llave en el Mundial de Japón 2019, en el que Los Pumas están agrupados en la zona C junto a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Tonga.

Un triunfo en Twickenham, uno de los templos del rugby mundial, a las afueras de Londres, adornaría un 2017 infausto para Los Pumas, con solo una victoria, la cosechada ante Georgia (45-29) en Jujuy en junio, y abriría la puerta a la esperanza de cara a la próxima edición del Super Rugby con Los Jaguares.

Pero el XV británico dirigido por el australiano Eddie Jones no parece el rival más apropiado para dejar atrás los fantasmas del 2017. No en vano, Argentina solo ganó en Twickenham a Inglaterra en una ocasión, hace ya 11 años (25-18).

“Jugar contra Inglaterra es siempre una motivación extra y sabemos contra qué clase de rival nos vamos a enfrentar. Son el segundo mejor equipo del mundo”, avisó el entrenador de Los Pumas Daniel Hourcade.

“De todas formas, todos los partidos son diferentes y en esta ocasión tienen seis cambios con respecto al equipo que jugamos en junio”, añadió.

Inglaterra ha ganado sus tres choques ante Argentina desde que el seleccionador australiano Eddie Jones está al frente del XV inglés.

“Argentina viene de una temporada no muy buena. Su entrenador está bajo presión, sus jugadores están bajo presión”, dijo Jones. “Pero saben que si derrotan a Inglaterra en Twickenham, toda su temporada cambia”, explicó el seleccionador de Inglaterra.

El historial entre argentinos e ingleses ofrece 23 partidos. Los Pumas se impusieron en cuatro oportunidades; el seleccionado de la rosa ganó 17 veces e igualaron los dos encuentros restantes.