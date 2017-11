Los Mayuatos van por la recuperación fuera de casa

Los Mayuatos asumirán este sábado el segundo desafío en el Campeonato de Mayores de rugby frente a Mendoza desde las 16.30. El partido se jugará en cancha de Los Tordos con arbitraje de Emilio Traverso.

Los dos necesitan ganar tras los traspiés que sufrieron en la primera fecha. Salta perdió con Rosario y los cuyanos frente a Córdoba. El partido será vital para prenderse en la lucha por los primeros puestos y alejarse de la pelea por la promoción.

En el seleccionado salteño no jugará el apertura Santiago Larrieu y tampoco el centro Gonzalo Mendoza y sus reemplazantes serán Damián Huber y Matías Sassarini, respectivamente.

La segunda fecha del Argentino se completará con Rosario vs. Buenos Aires, desde las 14.10, y Tucumán vs. Córdoba, a partir de las 17.30.

Las formaciones

MENDOZA SALTA

E. Fernández A. Fernández

A. Gil D. Fortuny

Y. Moretta F. Giaccoppo

J. Castillo R. Fernández

M. Caram L. Uriburu

A. Gómez M. Fortuny

B. Stávile A. Ellero

J. Álvarez F. Poodts

A. Kretschmar E. Morales

F. Salazar D. Huber

F. Cassone M. Secchi

P. Lértora G. Frey

T. Granella J. Morosini

I. Conil M. Sassarini

F. Galdeano J. Miranda

DT: P. García DT: M. Huber

Cancha: Los Tordos (M).

Árbitro: Emilio Traverso.

Jornada: 2ª fecha.