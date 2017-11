El color, la diversión y el rugby se unen en el Seven de las Nubes

Existe un lugar donde el color y la diversión se mezclan con el rugby. Es el Seven de la Nubes que este sábado se desarrollará en la cancha de Universitario con la participación de doce equipo. A las 14.20 iniciarán los juegos, pero desde la mañana habrá actividad en El Huaico.

Los grupos para el Seven quedaron confirmados de la siguiente manera: zona 1, Old Lions, Tigres y Tiro Federal; zona 2, Universitario (S), Tucumán Rugby y Regatas; zona 3, Gimnasia, San Patricio y Universitario (T); y zona 4, Natación, Jockey (S) y Sixty.

El público también tendrá su protagonismo. Quienes vayan disfrazados tendrán acceso gratuito y participarán por importantes premios. Además a las 18 se realizará un campeonato de drops y a las 19.20 se llevará a cabo la elección de la reina del Seven de las Nubes.

De 10 a 14 se jugará el seven de la Unión de Rugby de Salta en las divisiones M-15, M-16 y M-17. A las 18 se jugará la final de oro de M-19; a las 18.40 se definirá la copa de plata y a las 19 la copa de oro.

Los disfrazados no pagarán entrada y tampoco lo harán las mujeres y los varones menores de 18 años. Los únicos que abonarán entrada serán los adultos mayores de 18 años y el costo será de $ 30.