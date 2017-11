“La Princesita” habló de la reconciliación con el Kun Aguero y volvió a apuntar contra Dalma y Gianinna Maradona

Luego de mucho tiempo de bajo perfil y de no hacer declaraciones a la prensa, Karina La Princesita (31) retomó el contacto con los periodistas a la salida de La Trastienda, donde estuvo como invitada del show que anoche brindó Jimena Barón (30).

Sin embargo, si bien también se le preguntó sobre su relación con la actual novia de Juan Martín Del Potro (29) y de cómo había surgido la invitación, lo que todos estaban esperando era que la artista tropical respondiera sobre una supuesta reconciliación con su ex, el Kun Agüero (29).

“Nos llevamos muy bien con él, nunca dejamos de hablar, hablamos todo el tiempo”, expresó la cantante, para luego, entre risas, agregar que “estamos intentando ver qué onda”.

Sin embargo, cuando se la consultó si volvería a Inglaterra se hizo un poco la desentendida al decir “no lo sé, no lo pensé”.

En tanto, respondió con una espontánea y sonora carcajada cuando uno de los cronistas le preguntó si iba a viajar a Rusia, en referencia al mundial del año próximo.

Claro que, tratándose de ella, no podía soslayarse la pregunta por Dalma (30) y Gianinna Maradona (28), y los tweets que ella supuestamente les había dedicado a las hijas mayores del Diez. Y, lejos de esquivar la pregunta, esta vez Karina se hizo cargo absolutamente.

“¿Los tweets que pusiste fueron para Dalma y Gianinna?”, le preguntó un movilero. “¿En aquél momento?, sí, obvio”, respondió La Princesita. Y, por si quedaba alguna duda, agregó: “¿lo de infumables?, sí, re”.