Otro joven denunció que lo tiraron de un tren tras robarle

Un joven denunció ayer a los medios que sufrió un robo en la estación de Don Torcuato del ferrocarril Belgrano Norte y que los delincuentes lo empujaron al andén, por lo que sufrió heridas en la cabeza, el rostro y la espalda.

Este episodio denunciado por Lucas Gabriel Massone (25) ocurrió el miércoles último y es posterior al que trascendió en las últimas horas y que tuvo como protagonista a Brenda Biagiatti, la estudiante de Medicina de 27 años que terminó internada con traumatismos graves cuando quiso perseguir a un ladrón, cayó del vagón del mismo tren y en la misma estación.

Fuentes judiciales aseguraron, en tanto, que el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, Cosme Iribarren, inició una causa de oficio tras conocer el episodio y explicaron que, en principio, no tienen en claro cómo ocurrieron los hechos, por lo que buscan testigos que puedan declarar.

Massone explicó que cerca de las 12.30 del miércoles pasado volvía de una entrevista laboral y se disponía a bajar en la estación Don Torcuato del ferrocarril Belgrano Norte.

Contó que "la puerta estaba muy ocupada", por lo que fue al furgón "para hacer más rápido", donde "había seis o siete personas, de las cuales tres estaban tomando bebidas alcohólicas".

"Se me acercó uno de ellos y me empezó a preguntar por la gorra, los lentes, que si le prestaba diez pesos", continuó el joven, quien añadió: "Me manoteó la gorra y los lentes, cuando reaccioné se me acercaron otros dos más, y mientras esperaba que frenara el tren para bajar, me empujaron".

Massone dijo que cayó "con la cabeza" y que luego de rodar unos diez metros, "la misma fuerza de la inercia con la que venía el tren" lo tiró hacia abajo y su cuerpo quedó entre el anden y una de las ruedas del tren. "Quince centímetros más para adentro y me cortaba al medio", aseveró.

Tras el episodio, un testigo llamó a una ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital de General Pacheco, donde recibió 20 puntos por una herida en la espalda, 7 en la cabeza y otros 5 en una ceja, además de curaciones por raspones en el rostro y cuerpo.