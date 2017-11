Realizaron una campaña vial en las tres localidades

En la jornada del martes dio inicio un intenso operativo a nivel departamental tendiente a la toma de conciencia de todos los conductores sobre temas de seguridad vial.

La campaña fue organizada en forma conjunta entre las direcciones de Tránsito de los municipios de General Güemes, Campo Santo y El Bordo.

En este primer día de los cuatro programados, los tres municipios aportaron personal de Tránsito, quienes se instalaron en distintos puntos de la ciudad de Güemes, para brindar asesoramiento e información sobre las normas a seguir cuando se está al frente de un volante, sea de moto, de un automóvil o cualquier otro medio de transporte.

De acuerdo a la información brindada por el director de Tránsito de Güemes, Rodolfo Alderete, esta campaña "se lanzo dada la poca importancia que los conductores le dan a las normas de tránsito, lo que genera constantes accidentes".

"Lamentablemente vemos accidentes a diario y lo más grave es que todos se podrían evitar si la persona al frente de un volante respetara las normas vigentes sobre los elementos de seguridad que deben llevar y las normas a seguir cuando se conduce", agregó Alderete.

"Muchos no las conocen y a otros no les importa, pero vemos fallas en la mayoría de los conductores, especialmente en los motociclistas", dijo.

Estadística preocupante

Los accidentes viales que involucran solo a automóviles se registran sobre las rutas provinciales o la ruta nacional a razón de dos o tres por semana, mientras que en forma diaria y en un promedio de hasta tres por día, se registran dentro del ejido urbano e involucran a motociclistas.

Las principales razones sobre éste elevado índice de accidentes son dos: la primera es la falta de conocimiento acerca de la forma de conducirse (los jóvenes saben manejar pero no saben conducir, no respetan las velocidades máximas en una ciudad, no hacen uso de luces de giro, sobrepasan a un vehículo por la derecha o por la izquierda en forma indistinta, el 80% no usan casco protector, circulan sin luces, con más de dos personas montadas y en motos en muy mal estado.

La segunda razón es el gran número de motos que se ven en circulación, un porcentaje que creció exponencialmente en los últimos años.

"Es uno de nuestros principales problemas, porque la mayoría no porta documentación de la moto y lo peor es que enfrentan al personal de Tránsito cuando los detienen y les hacen una multa. Queremos disminuir todos eso con esta campaña que no es aislada. Desde que asumí venimos concretando campañas preventivas y esta semana lo hacemos con la colaboración de los otros municipios del departamento, para abarcar todo el casco céntrico y ser más efectivos", expresó Alderete.

También participó en Güemes personal del hospital Joaquín Castellanos, cuyos agentes deben atender a los lesionados en cada accidente.

Utilizarán radares en las calles para medir la velocidad

Seguridad Vial anunció que habrá controles mucho más estrictos a los conductores.

Lucas Palermo, director de Seguridad Vial de Güemes, anunció el uso de radares móviles para determinar la velocidad de desplazamiento de autos y motos en algunas de las principales calles de esta ciudad.

Esta medida se va a adoptar debido a los múltiples reclamos de vecinos con residencia en calles como Vicente López, Alem, Gorriti o San Lorenzo, quienes denuncian la elevada velocidad con la que conducen algunas personas tanto de automóviles como en motos.

“Por ahora esta tecnología no será aplicada para el cobro de multas. Lo que buscamos es determinar si los reclamos de los vecinos son ciertos para tomar decisiones a futuro”, explicó Palermo.

Y agregó que “como se trata de un radar que es móvil, lo vamos a trasladar a varias arterías de la ciudad y si los valores obtenidos son elevados en cuanto a las velocidades registrados, entonces determinaremos la implementación de lomos de burros o sendas peatonales elevadas como se están utilizando en la actualidad”.

“Pero reitero que se trata solo de un control para verificar la veracidad de la preocupación y las denuncias de los vecinos”, expresó Palermo.

El radar puede emitir la información al personal de Tránsito como para que este pueda realizar la multa correspondiente.

En ese sentido se recordó que Güemes, al estar adherido a la ley nacional, se encuentra en condiciones de hacer uso de esta tecnología para aplicar sanciones a los conductores irresponsables.

Las motos en accidentes

La principal preocupación por parte de los agentes de seguridad, es la elevada cantidad de accidentes que involucran a motos.

“Podemos decir que sobre las rutas que atraviesan la ciudad, la cantidad de accidentes han disminuido o mantienen su valor porcentual, pero en las calles internas los accidentes vienen en franco aumento. Esa preocupación nos llevó a organizar una campaña intensiva de concientización”, remarcó Palermo respecto del operativo intermunicipal.