Un avión de Aerolíneas chocó con un dron cuando llegaba a Aeroparque

El vuelo había salido de Trelew. Como el aparato pegó en la parte delantera de la aeronave, no generó problemas para aterrizar. Investigan a quién pertenece el aparato.

Un avión de Aerolíneas Argentinas se "llevó puesto" un dron en la mañana de este sábado, cuando llegaba al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmó un comunicado de la aerolínea de bandera, se trata del vuelo 1865 que había partido a las 7.55 desde Trelew, en Chubut. A pesar del incidente pudo aterrizar sin problemas, y no hubo inconvenientes para los pasajeros ni la tripulación, según publicó Clarín.

El mismo piloto detectó y avisó del golpe al control. Trascendió el audio de la comunicación. "Qué tal, ¿cómo anda? Sabe que en Figueroa Alcorta, ahí por Tierra Santa, Parque Norte, le pegamos a un dron", informó. "Apa, no sabía", le responden desde la torre.

Por otro lado, una tripulante de cabina publicó en su cuenta de Twitter una foto con la marca que dejó el impacto en el avión.

El aparato golpeó en el "morro" de la aeronave, en la parte delantera, cuando estaba sobrevolando unos metros antes de la cabecera norte de la pista. Si bien dejó apenas un roce en el fuselaje, lo van a sacar de funcionamiento durante un tiempo, por precaución.

Ahora, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está tratando de encontrar al dueño del aparato, que volaba a la altura del parque temático Tierra Santa y del complejo Parque Norte, que se encuentran próximos a la cabecera Norte de Aeroparque.

Reglamento

La ANAC tiene un reglamento sobre los vehículos aéreos no tripulados, como los dron. Establece en el artículo N° 6 de la norma que los regula que no pueden ser operados en espacios aéreos controlados o en el área de influencia de un aeródromo, excepto que antes se haya emitido una autorización especial, lo cual no habría ocurrido en este caso.

El comunicado oficial de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas informa que su vuelo AR1865 proveniente de Trelew sufrió un incidente, cuando la aeronave fue embestida por un dron, al momento de aproximación al aterrizaje en Aeroparque.

Si bien la aeronave, un Boeing 737 800, sufrió daños menores, la misma queda fuera de servicio para inspecciones.

Intervienen la JIAAC ( junta investigadora de accidentes de aviación civil) y la ANAC.