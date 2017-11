En vivo: Juventud pierde 1 a 0 con Sportivo Patria en Formosa

El santo salteño está obligado a sumar los tres puntos en juego esta tarde en el Litoral argentino. Aunque por ahora cae 1 a 0.

El equipo que dirige el DT Víctor Godoy hace seis partidos que no gana y necesita volver a sumar de a tres para mantener las chances de llegar a los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones.

Los equipos

SP. PATRIA : F. Del Riego; C. Santacruz, R. Nicola, F. Verón, H. Castillo; F. De Souza, N. Fassino, J. Defilipi y N. González; H. Troche y C. Campozano. DT: A. Medina

JUVENTUD: D. Pave; A. Bellone, A. Reta, J. Lovato y G. Menéndez; L. Acosta, J. Iturrieta, C. Medina y C. More;

G. Ibáñez y L. Zárate: DT: V. Godoy

Estadio: Antonio Romero

Árbitro: Nelson Sosa (Ctes.)