Central Norte, para estirar el invicto como local

Es el último partido de Central Norte de local por la etapa clasificatoria y el cuervo quiere seguir extendiendo su buena racha como local en el estadio Dr. Luis Güemes donde ganó todos los partidos.

Esta vez recibirá, a las 16.30, a Bella Vista de Tucumán que busca cerrar su participación de la mejor manera buscando dar el batacazo en barrio norte.

Para este encuentro, el técnico Norberto Acosta volverá a incluir en el once titular a Emmanuel Cáceres, Claudio Ávalos y Matías Ceballos, quienes cumplieron con sus respectivas sanciones. Mientras que Patricio Vega, volverá a la titularidad en el sector derecho de la defensa.

Son cuatro cambios con respecto al equipo que igualó sin goles la fecha pasada en Tucumán frente a Social Lastenia y más allá de las bajas que sufrió en aquel partido, el equipo no se resintió y quedó demostrado que a cada uno que le toca ingresar lo hace con la misma responsabilidad que los habituales titulares.

El cuervo ya empieza a mirar de reojo los play off pero de todas maneras para el técnico Norberto Acosta todos los partidos son buena medida para ajustar detalles en cuento al funcionamiento del equipo y también para que aquellos que no vienen estando en el primer equipo, sumen minutos de fútbol.

En lo que va del campeonato, el cuervo tiene una sola derrota, frente a Amalia en Tucumán pero después registra once triunfos y cuatro empates. Es el mejor equipo de la región norte y cuyo, y si termina de esta manera, tendrá la ventaja de definir siempre los play off en el Dr. Luis Güemes.

También será una prueba más para el socio de Central Norte que lamentablemente en los últimos partido como local dejó de apoyar en las tribunas y eso repercutió en las arcas del club que sigue necesitando de la recaudación para poder pagarle a los jugadores los sueldos atrasados.

Lo cierto es que cada vez falta menos para el inicio de los play off, quizás la instancia que están esperando todos los hinchas para poder sacarse la espina de la última final perdida frente a Huracán Las Heras.

A lo largo del campeonato, el azabache volvió a mostrar su “chapa” de candidato clasificando varias fechas con anticipación y también asegurando la primera posición pero esto sin lugar a dudas quedará de lado cuando los play off sean la verdadera motivación para todos porque son partidos a todo o nada, donde los “nombres” quedan de lado y solo queda demostrarlo en las redes contrarias para seguir alimentando el sueño del tan ansiado ascenso al Federal A.

El hincha lo sabe, cada vez falta menos pero a esto hay que sumarle que el equipo también necesita de la motivación de ellos, sobre todo en barrio norte donde el cuervo hizo su fortaleza y hasta ahora ningún equipo pudo sacarle un punto a Central Norte desde aquella “vuelta a casa”.

Las entradas:

El socio de Central Norte con la cuota al día tendrá la obligación de acompañar en las tribunas esta tarde en el estadio Dr. Luis Güemes donde últimamente no hubo buena concurrencia, sobre todo el último partido frente a Concepción.

Las boleterías, que están ubicadas en calle Almirante Brown, se habilitarán hoy a partir de las 12.30 hasta el inicio del partido y los precios de las entradas son los siguientes: populares $80, damas, jubilados y menores $60; plateas $130, platea damas, jubilados y menores $110. Cabe destacar que únicamente se les venderán entradas a aquellos socios que tengan la cuota al día.