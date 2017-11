La pomeña más famosa al aire da su ternura...

Eulogia Tapia mira con cara de desconfianza; es una mujer impredecible.

Luego larga la sonrisa de reconocimiento, e inmediatamente hace pasar a El Tribuno a su casa.

El piso de tierra, una radio vieja, una mesa de madera lijada por los años y agua pura de montaña en botellas descartables.

Cordero asado, mote y papas del cerro quedaron del otro día y todos comen. Está sentado en la mesa también el secretario de Turismo de la Municipalidad de La Poma, Esteban Ochoa, quien formalmente realizó los anuncios.

Trámites

“Están avanzando los trámites para declararle a Eulogia Tapia el reconocimiento al patrimonio cultural y el mérito artístico por ley. Entonces ya estamos concluyendo una investigación sobre los antecedentes que tiene Eulogia como libros publicados, actuaciones en Cosquín, notas periodísticas y todo lo que sea para que formen parte de la iniciativa que se presentará en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Con una ley sancionada, le corresponde una pensión extraordinaria”, dijo Ochoa en esa mesa.

“Yo estoy muy conforme con la iniciativa del municipio, de Ochoa y de la Provincia. Veremos qué dicen los diputados”, dijo Eulogia metiendo presión.

Lo que se dice en la Legislatura es que ya estaría todo hablado y discutido para la presentación del proyecto y para que esa iniciativa sea votada por unanimidad.

“Yo no tengo más que mis chivas. Mis dos hijas y mi esposo me ayudan porque yo soy pobre. Los turistas vienen a sacarse fotos y luego se van. Yo quiero que me traigan regalos porque hay cosas que no tengo”, había dicho el año pasado desatando vergüenzas propias y ajenas en los funcionarios.

El compromiso

Ni bien asumió la intendencia, Juan Mamaní, en diciembre de 2015, lanzó la iniciativa del reconocimiento a Eulogia.

“Yo la quiero declarar patrimonio vivo a la pomeña más famosa para que pueda tener una mejor estabilidad económica”, le dijo a El Tribuno en una nota y comenzó a averiguar y negociar por los pasillos de varios ministerios.

El aún ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero, comenzó las negociaciones y los trámites. Si bien dijo que ya había algo de reconocimiento se comprometió a la ayuda económica.

Hasta el ministro Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, un día estuvo en Salta y dijo que ayudaría; sin embargo hasta ahora no hizo nada. Lo mismo se comprometió a que si salía el reconocimiento traería a la prensa a Salta, más precisamente a La Poma.

Según Ochoa, y pese al cambio ministerial que se produjo dentro del Gobierno de la provincia, la iniciativa de Eulogia sigue firme como política de Estado.

Es que los funcionarios municipales y provinciales están apurando todos los trámites para que el reconocimiento se paga efectivo en la próxima edición del Festival de la Trucha, que se realizará a fines de enero en La Poma.

Adhesiones

El informe de El Tribuno realizado el año pasado sobre la situación económica de Eulogia despertó múltiples adhesiones de apoyo de distintos sectores.

“Solo nos faltan algunas notas periodísticas perdidas para concluir”, dijo el secretario Ochoa y la Eulogia lo miraba desde sus ojos negros de brillo pomeño .

“Me piden los antecedentes de mi producción cultural y yo tengo un libro de coplas completito. Además me llevaron por Cafayate y hasta en Cosquín canté. Si esos no son antecedentes...”, dijo Eulogia.

Una cuestión de Estado

Sin casa propia y con una pobreza evidente, la protagonista de la famosa zamba de Manuel J. Castilla y Gustavo “Cuchi” Leguizamón retumbó en todo el país.

La Eulogia alquila una casita humilde alejada del pueblo. Sale a pastorear todos los días con sus chivas luego de almorzar y vuelve antes de las 18. Ahora, el municipio de La Poma le está levantando una casita que mezcla la generosidad del adobe y la nuevas técnicas de construcción muy cerca de su casa, al otro lado del río Calchaquí, que por ahí es un hilito de agua casi hielo. Es evidente que el intendente Mamaní sabe que en Eulogia tiene el patrimonio vivo más importante que queda en la provincia.

Sabe que si Eulogia está bien, en su casa propia y con una ayuda económica ya tendrá hecha la obra de gobierno importante.