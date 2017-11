La delincuencia empaña el Gran Premio de Brasil

Lamentablemente se van haciendo comunes los intentos de robos en el Gran Premio de Brasil. El único espacio que tiene Sudamérica en la Fórmula 1 se vio nuevamente empañado por el accionar de un grupo de delincuentes sobre miembros de la escudería Mercedes cuando estos se retiraban del circuito Juan Carlos Pace, de San Pablo, donde hoy se correrá la penúltima fecha de la temporada.

Miembros de la escudería Mercedes del campeón mundial Lewis Hamilton afirmaron que fueron asaltados a mano armada a bordo de su camioneta mientras abandonaban el circuito el viernes pasado.

No hubo reporte de heridos en el incidente del viernes, pero un nervioso Hamilton -que no estuvo presente en el asalto- publicó en Twitter que “se realizaron disparos”.

“Ciertos miembros de mi equipo fueron robados ayer (por el viernes) por la noche al salir del circuito aquí en Brasil. Dispararon balas, apuntaron un arma a sus cabezas. Es angustiante”, tuiteó el tetracampeón del mundo, el británico Lewis Hamilton.

“Esto ocurre cada año aquí”, sostuvo el inglés, que ganó su cuarto título hace un par de semanas en Ciudad de México. “La F1 y las escuderías necesitan hacer más, no hay excusas”. Mercedes confirmó el incidente ayer, y señaló que solo “fueron robados objetos de valor”.

La Policía de San Pablo dijo no haber recibido un reporte sobre el asalto por parte de la FIA o del equipo Mercedes. La delincuencia en las calles es un mal endémico en Brasil, país que se ha visto golpeado en los últimos años por una de las peores recesiones en su historia.

Los asaltantes en la carrera de Fórmula Uno en San Pablo suelen tener como objetivo a los autos atrapados en los embotellamientos a la salida del circuito de Interlagos, localizado a unos 30 kilómetros al sur del centro de la ciudad.

Dos en un día

Matteo Bonciani, vocero de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), indicó que el auto en que él salía del circuito el viernes también fue víctima de un intento de asalto a puntos de pistola.

Bonciani detalló que estaba a bordo de un auto blindado al momento en que tres hombres armados trataron de quebrar las ventanas mientras el vehículo estaba atrapado en el congestionamiento vial.

“Empezaron a golpear las ventanas con las pistolas, y lo primero que pensé fue ‘¿podrá resistir el blindaje?’”, agregó el portavoz de la organización rectora del automovilismo a nivel mundial.

Bonciani dijo que los asaltantes huyeron al no poder romper el vidrio del auto.

“Al principio pensé que sólo se trataba de niños, pero las pistolas dan miedo”, declaró el vocero.

Hamilton largará último

El finlandés Valtteri Bottas se apoderó ayer de la pole para el Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en una prueba clasificatoria en que su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton, sufrió un accidente en la primera vuelta. La carrera se diputará hoy desde las 13 de nuestro país y se verá por el canal 3 de Cablevisión.

Hamilton descendió de su auto ileso y saldrá desde el fondo de la grilla. El británico de 32 años fue el más veloz el viernes en las primeras dos sesiones, y en la tercera y última práctica había sido superado por Bottas por apenas tres milésimas de segundo.

Los seguidores de Hamilton quedaron sorprendidos cuando el piloto quedó fuera de la clasificatoria a tan solo minutos de haber iniciado su participación.

El piloto perdió el control de su auto en una curva, donde se deslizó antes de estrellarse por el lado izquierdo contra un muro de contención sin sufrir lesiones de importancia.