La reforma laboral del Gobierno empieza a generar rechazos

La mayoría de los gremios no está de acuerdo con el nuevo proyecto. El próximo jueves será la segunda reunión entre Macri y los gobernadores.

El presidente Mauricio Macri volverá a reunirse con los gobernadores el próximo jueves 16 en la Casa Rosada para darle un final a la polémica reforma laboral instalada por el Gobierno nacional.

Ayer, la CGT anticipó que de la manera que está planteada no favorece a los trabajadores y por lo tanto no será apoyada por los gremios, aunque anticipó que durante la semana se reunirán con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y también tienen intención de llegar a poder reunirse con algunos de los gobernadores. Una posición similar adoptará la UCR, que reiteró que no apoyará el proyecto de reforma laboral. Por su parte la UIA (Unión Industrial Argentina) expresó que está de acuerdo con la reforma, aunque habrá que conversar sobre algunos puntos.

Cuando se esperaba el anuncio de un acuerdo fiscal entre gobernadores y el mandatario, en la "cumbre" de la semana que pasó, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informaron -el jueves pasado- que la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. Lo hicieron en una conferencia de prensa en la que estuvieron ausentes los mandatarios provinciales.

En la reunión se trató que se iba a trabajar con cada una de las provincias, puliendo el acuerdo y escuchando contribuciones e inquietudes sobre una reforma tributaria y el Fondo del Conurbano.

"Presentamos la propuesta de consenso fiscal que involucra varias cuestiones, la primera es la ratificación del compromiso del Gobierno y provincias para avanzar hacia el equilibrio de las cuentas públicas; el segundo tema es la necesidad de ir a una reforma de manera gradual para bajar el peso de los impuestos distorsivos y en tercer lugar presentamos una solución a una problema que lleva demasiados años, que es el tema del fondo del Conurbano Bonaerense, donde la provincia de Buenos Aires es la que menos recibe, una situación que todos los gobernadores coincidieron que es injusta", sostuvo el funcionario.

El Ejecutivo avanza con su intención de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo tras las elecciones legislativas, bajarían las cargas sociales, aumentaría la edad jubilatoria, eliminaría los aportes a sindicatos y extendería el régimen de contrataciones temporales.

"Hay que bajar el costo argentino", dijo hace unas semanas atrás el presidente Mauricio Macri a la hora de señalar los "problemas estructurales" del trabajo en nuestro país, copiando el modelo brasileño implementado por Michel Temer y que ya generó rechazo.

El lunes al Congreso

Sobre el Fondo del Conurbano, uno de los puntos centrales del encuentro, Rogelio Frigerio dijo que "la propuesta del Ejecutivo no afecta a las demás provincias".

Mientras que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por su parte, adelantó que el lunes (por mañana) el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de reforma tributaria luego de escuchar a todos los sectores".

Sin embargo, más allá de las especulaciones, los funcionarios del Gobierno, en la manera que avanzan las negociaciones, son optimista en conseguir un resultado positivo, aunque en ese sentido los próximos días serán claves para el proyecto oficialista.