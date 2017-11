Más servicios en el hospital Melchora F. de Cornejo

Con la presencia del secretario de Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, en representación del Ministerio de Salud Pública, el intendente Gustavo Solís, la gerente del nosocomio local, Claudia Aguirre, e integrantes de la comisión Amigas del Hospital, quedaron formalmente inaugurados los nuevos servicios que se implementarán a partir de ahora en Avellaneda N§ 350.

En un acto cargado de emociones, se colocó una placa recordatoria para homenajear al doctor Gustavo Nervo ya fallecido ante el acompañamiento de su familia, quienes agradecieron por el gesto de la gerencia de la institución.

Aunque el actual ministro Roque Mascarello no pudo estar presente, quien tomó la palabra fue Martín Teruel, quien felicitó a la gestión actual del hospital.

"El ministro me ha pedido que traiga los saludos a la comunidad y el elogio al equipo de trabajo. Lo importante es que se está haciendo algo en red, entendiendo que la salud no es solamente un asunto de los especialistas sino que toda la comunidad debe y puede contribuir en estos procesos. Muchos de ellos son complejos y requieren generar accesibilidad", dijo en referencia al nuevo servicio de Salud Mental.

"Los desafíos en la actualidad están mucho más allá de curar el cuerpo, no hay calidad de vida si la gente sufre angustia, si se sienta sola o padece depresión. Tenemos que entender que aquellos que tienen padecimientos mentales tienen también capacidades y posibilidades y debemos acompañarlos para permitir que puedan estar integrados a la sociedad", agregó Teruel.

Por su parte, el intendente Gustavo Solís destacó la vocación de los trabajadores: "En tiempos como los actuales, cuando las necesidades en temas de salud son cada vez mayores, contar con la posibilidad de un nuevo servicio, que no hay en muchos lugares, es digno de elogio. A veces el mal accionar de dos o tres hacen que se meta en la bolsa a todo el mundo y aquellos que estamos en la función pública sabemos que no es así". Y cerró: "Acá hay mucha gente comprometida y tiene mucha vocación de servicio para ponerse en lugar del otro. No contamos con un servicio de salud privada y todo recae sobre este hospital".

Cámara Gesell

Una novedad sobresaliente dentro del servicio de Salud Mental es que contará con la herramienta de la cámara Gesell, única en un hospital polivalente en la provincia de Salta. “Sabemos que siempre hay que ir a Metán y aunque no seamos peritos usamos esta herramienta de trabajo y se pone a disposición para cuando se lo requiera. En el equipo hay cuatro psicólogas pero con el apoyo todo el hospital”, dijo Aguirre.

Asimismo, Rosario de la Frontera también se adherirá al programa digital Salta Salud el cual contará con una plataforma de informatización de todos los pacientes en la Provincia. “Eso significa que con el número de documento va a poder saberse en qué hospital fue atendido con anterioridad, con qué diagnóstico y un acceso inmediato de la historia clínica”, dijo.