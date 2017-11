Se agudiza el conflicto con la petrolera Tecpetrol por el pago de tasas e impuestos

El conflicto estalló cuando se dieron cuenta de que varios pozos a perforar están en jurisdicción de Salvador Mazza y no en de Aguaray, como inicialmente se había dicho. Por el cobro de las rentas habrían tenido fuertes cruces y hasta amenazas.

"Queremos una reunión urgente para acordar un nuevo canon por el pago de tasas municipales tanto de la operadora Tecpetrol como de las cinco empresas contratistas que trabajan para ella en el nuevo proyecto de perforación de pozos en el área de Campo Durán. Somos funcionarios municipales y no vamos a ir a cortar la ruta, pero queremos una propuesta para los desocupados o un plan de obras que esta empresa realice en Salvador Mazza. Si eso no sucede la próxima semana le ponemos la faja de clausurado a los pozos".

Así de claro fue Antonio Navarro, quien ocupa el cargo de gestor del municipio de frontera y en esos términos se refirió a la petrolera Tecpetrol, que comenzó la perforación de tres nuevos pozos, a cargo de la empresa H&P. Para los responsables de la administración municipal de Salvador Mazza "el reclamo que estamos realizando sentará un precedente importante en toda la provincia porque las empresas, además de lo que le pagan a la Nación y a la Provincia, deben tributar en el municipio. Demasiado es lo que se llevan como para que dejen una suma tan exigua de dinero como lo hace Tecpetrol", remarcó Navarro.

Conflicto de varias semanas

El reclamo a la petrolera Tecpetrol se inició hace más de tres semanas cuando la empresa de perforación H&P comenzó a llegar con sus equipos a la zona del yacimiento Campo Durán donde tiene previsto perforar tres nuevos pozos, con una profundidad que superarán los 3.500 metros y con trabajos por un año aproximadamente.

Para la primera operación se contrataron alrededor de 90 operarios de alta calificación y experiencia, la mayoría de ellos ya conocidos por la empresa que tiene a su cargo la perforación en ese yacimiento, por el hecho que trabajaron en otras áreas de la cuenca del NOA.

Pero los desocupados encabezados por el piquetero de Salvador Mazza Raúl Zigarán exigen desde hace varias semanas la incorporación de 200 personas para que realicen "tareas generales" (macheteo, desmalezamiento) y que Tecpetrol disponga de fondos para que otro grupo realice la construcción de cordón cuneta en unas 15 cuadras de la localidad, el cercado perimetral de una escuela y la construcción de una pasarela en el barrio ferroviario, entre otras obras.

La actitud de la petrolera Tecpetrol fue responder con algunas obras menores, a modo de contención, pero Raúl Zigarán no aceptó la propuesta y amenazó con extender la protesta a todo el departamento San Martín, algo que todavía no se concretó más allá de contar con el apoyo de algunos piqueteros de Tartagal.

"Que paguen o no trabajan"

Antonio Navarro, gestor municipal, al referirse al conflicto explicó que "un mes atrás nos enteramos de que Tecpetrol comenzaba una operación de perforación de pozos nuevos y, como responsable del área de Rentas, hice el pedido para que tanto la operadora como las empresas que están trabajando con ella, cinco aproximadamente, se inscriban en la Municipalidad".

"Si bien tenemos un convenio que el municipio suscribió con Tecpetrol en 2003, cuando yo ocupaba el cargo de secretario de Gobierno y por la suma de $6.000 mensuales, por el pago de actividades varias, ninguna de las otras empresas tributa y eso nos parece injusto, porque en nuestra jurisdicción, como en cualquier municipio, quien realiza una actividad económica debe pagar".

Navarro agregó que "una operadora pague una suma fija de $6.000, pero que nunca haya tenido una reunión con el intendente Rubén Méndez para hacer un ofrecimiento razonable, nos parece inaceptable".

"Tampoco la empresa Tecpetrol le dijo a las contratistas que se inscriban en Salvador Mazza y que tributen aquí, por lo tanto nosotros, como municipio, nos vemos en la obligación de tomar alguna medida", agregó.

En ese sentido, Navarro explicó que "junto al secretario de Hidrocarburos de la municipalidad y el responsable de Ambiente le hicimos a la empresa una primera intimación, pero no hemos recibido respuesta alguna. Ahora estamos esperando que se presenten en la Municipalidad para acordar la suma que abonarán en forma mensual, que por supuesto deberá ser muy superior a los $6.000 que pagan desde hace 14 años".

"Nosotros podemos cobrarle una tasa de actividades varias y una de ambiente. Tomando en cuenta esos conceptos es que ya hemos definido cuánto deben abonarle al municipio para poder realizar esa operación. Es evidente que si hasta el momento no se han presentado en forma voluntaria los tendremos que obligar a que se inscriban y paguen lo que corresponde a la Municipalidad de Salvador Mazza", precisó el funcionario y explicó que "si bien la tasa que la comuna cobra por actividades varias es del 2%, arreglaremos con estas empresas qué montos le vamos a cobrar tomando en cuenta que realizan actividades petroleras".

Para Navarro "es necesario que tengamos un diálogo sincero con Tecpetrol y que no solo abone esa tasa que deberemos acordar, sino algunos intereses por lo que no abonaron hasta la fecha, porque una empresa tan grande no puede estar pagando $6.000. Lo mismo sucede con las contratistas que facturarán millones de pesos por los trabajos que le realicen a Tecpetrol y por eso queremos ser claros. Como municipio tenemos la facultad para hacer que se suspenda toda la operación. Por ese motivo es que queremos que esta gente se acerque a dialogar, porque de otra manera iremos con el personal y toda la fuerza que necesitemos y no vamos a permitir que los trabajos avancen".

¿En Mazza o en Aguaray?

Navarro, al referirse a la jurisdicción donde se encuentran los tres pozos del área Campo Durán que serán perforados, consideró que "los tres están en jurisdicción de Salvador Mazza. De acuerdo a nuestros mapas y nuestros planos no están en Aguaray, como afirma la gente del sindicato petrolero o la propia empresa. Pero de todos modos, si la gente de Aguaray quiere hacer algún reclamo está en todo su derecho".

"Por lo pronto, consideramos que los pozos son nuestros. No sé si llegaremos a la Justicia, pero que vamos a ir con la fuerza que sea necesaria hasta esos pozos, vamos a ir. Luego, si la Justicia tiene que intervenir que lo haga. Nosotros haremos valer nuestros derechos, de eso no tenemos ninguna duda", especificó el funcionario.

Navarro consideró también que "si estas empresas tributan a la Provincia y a la Nación es una cuestión, pero a nosotros como municipios nos tienen que pagar las tasas, tal como dice la ley de hidrocarburos, que establece que los municipios tienen que acordar un porcentaje de pago. Lo bueno de esto -consideró- es que en todo el país no hay un antecedente de este tipo en que los municipios exigen estos pagos. Pero Salvador Mazza marcará el camino para el cobro de esta tasa. Puede ser de ambiente o de actividades varias, pero que tienen que pagar eso no nos queda ninguna duda", precisó.

Y aseguró que "la contraprestación que le podemos dar sería mandar gente nuestra a controlar las cuestiones de cuidado ambiental y de higiene o de seguridad. Otro control que queremos realizar, como municipio y como dueños primarios de la riqueza natural, son los volúmenes que producen, porque ahí siempre hay dudas de lo que realmente se saca en cuanto a gas o petróleo, más allá de los controles que hacen otros organismos".

"Seguramente podremos acordar qué servicios le vamos a brindar para que ellos abonen una suma que no me animo a mencionar, pero que es muy grande y no tiene nada que ver con los $6.000 que abonan actualmente", estimó

"No nos vamos a poner en contra de los desocupados que le están pidiendo fuentes de trabajo, todo lo contrario. Nosotros queremos el diálogo", remarcó por último.