Charo Bogarín: “Salta me brinda siempre su respeto y su aplauso sincero me emociona”

Charo Bogarín tiene una voz peculiar que encierra los ecos de sus ancestros y se actualiza en el hoy. Referente del dúo Tonolec junto con Diego Pérez, integrante del tríptico Trenzadas que se completa con Mariana Baraj y Barbarita Palacios, la también actriz y tataranieta de un cacique guaraní, emprende ahora su camino solista.

En “La Charo”, producido por Tilín Orozco, la formoseña amplía su repertorio con signo latinoamericano, en una placa que reúne obras propias y se detiene en postales de Leda Valladares, Inti Illimani y Lhasa de Sela, entre otros. La placa, con profundidad poética y melódica, es un hallazgo musical en un contexto en el que abundan las propuestas repetidas. Tal vez sea un disco merecedor del Grammy Latino o de nuestro local Premio Gardel. Pero antes de aventurarnos sobre el futuro de esta producción, la Charo llegará a Salta para mostrar sus canciones en El Teatrino. Sobre eso y su presente, la artista dialogó con El Tribuno.

“La Charo” conjuga ritmos variados: saya, copla, malambo, cantos ligados a los pueblos originarios, ¿cómo hiciste la selección?

El repertorio de este disco tiene que ver con una mirada hacia Latinoamérica en relación con lo musical. Hace tiempo que en mis ratos de ocio venía cantando a Chabuca Granda, Luzmila Carpio, Violeta Parra, a Lhasa de Sela de México. De repente me encontré con que estaba haciendo un mapa musical latinoamericano dentro de mi repertorio en solitario. A partir de ahí decidimos lanzar este disco que es el primero como solista, un disco que se aparta de lo electrónico y hace hincapié en un sonido mucho más claro, acústico, con un contrabajo, un ronroco, una percusión muy sutil. Suelto el charango para agarrar el cuatro venezolano y hacer composiciones propias a partir de este instrumento que es compartido en la región llanera por Colombia y Venezuela. Entonces es un disco que está apuntado hacia los ritmos, los cantautores, con un espíritu que trasciende lo meramente territorial, lo meramente argentino. Así que ahora salgo a peregrinar con estas nuevas ideas, con este nuevo material. Por supuesto, sin descuidar mis sellos distintivos, que son los cantos originarios. Esta vez, con la lengua quechua y con una canción como “Mi voz como paloma”, que muestra uno de los pilares que siempre embandero: la memoria, el recordar a mi padre. Traer, a través de las canciones, los recuerdos de lo que una vez pasó, de esta tragedia, para que no vuelva a ocurrir, para ir mostrando ese espíritu de transformación que tan bien nos hace y en donde la música tiene todo que ver.

Decías que trazaste un mapa latinoamericano, asoman en él muchas compositoras mujeres: Lhasa de Sela, Marta Quilles, Leda Valladares, ¿te han movilizado particularmente?

Sí. En este disco también es importante la cuestión de género. Creo que a muchas mujeres, al verme parada en el escenario, al ver que está realzada la cuestión de nuestros pueblos originarios, de nuestros derechos humanos, les gusta sentirse reflejadas en ese personaje que yo creo y sigo alimentando a través de mis canciones y en mi camino. Me parece muy importante no descuidar este lado femenino, de género, porque son ejemplos de mujeres. Creo también que es necesario ser criteriosas también en este momento si hacemos una música que tiene una sensibilidad, un contenido, un mensaje. Y si elegimos hacer repertorio de otros, que tengan sustancia. Creo que son mujeres que se encargaron de la problemática social y política en su país y en su momento, desde la música y a través de la canción. Ahí también hay una fuerte identificación mía para con ellas. Esa es la relación más concreta que puedo establecer respecto de la presencia de lo femenino en este disco.

Tenés diversos proyectos: Tono lec, Trenzadas, ahora tu camino solista, ¿repartirás tu tiempo entre todos ellos?

Ahora estoy dedicada a la presentación de mi disco “La Charo”, justamente con miras a expandir el canto. Eso necesita dedicación y tiempo. Tonolec es mi proyecto troncal, así que no lo dejo de lado. Creo que son dos ejes fundamentales. Trenzadas, por el momento y por las actividades que cada una de nosotras tenemos, lo hemos tenido que relegar, pero es una puerta que siempre está abierta, porque, como siempre lo describe la Barbarita Palacios, somos tres comadres que tarde o temprano se terminan juntando en algún fogón o haciendo música en algún encuentro. Sobre todo, somos amigas. Entonces sabemos que, si la vida nos permite, sabemos que vamos a tener tiempo de reciclar lo que fue Trenzadas.

El domingo actuarás en El Teatrino con tu proyecto solista, ¿qué significa para vos tocar en nuestra provincia?

Yo me siento una de las artistas mimadas por los salteños. Tonolec me ha abierto el camino y me ha hecho conocida en esas tierras. Por lo tanto, sé que tengo el cariño y el respeto de los salteños y voy con esas expectativas, sin nerviosismo. Y con muchas ganas de compartirles y mostrarles esta nueva propuesta que estoy haciendo. Sé que les va a gustar, ese es mi sentir.

Charo presentará su trabajo solista, hoy a las 21, en El Teatrino (Aniceto Latorre y Alvear). Entrada general $300, anticipadas $270. Alto Noa Shopping y en el teatro.