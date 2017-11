Tomás Rengel: “El tenis es duro; en una mala tarde, volvés sin torneo ni dinero”

Sus palabras son certeras. Sabe dónde está parado y en sus dichos demuestra un alto grado de madurez, optimismo y deja en claro que no conoce la palabra resignación, para mantener la mente puesta en un objetivo, que año tras año, resulta esquivo. Tomás Rengel es uno de los mejores tenistas de Salta y con 21 años, aún no logra obtener puntos ATP, el paso inicial en el profesionalismo. Es un sueño que prefiere anhelar despierto y pese a las cachetadas que suele recibir en cada temporada, no se da por vencido. A fin de mes, después de participar en el Clausura del Jockey, su club, intentará de nuevo en San Juan, donde se disputará un torneo Future. Antes de buscar su tan ansiado punto, habló de todo con El Tribuno.

A falta de un mes y medio para que termine el año, ¿qué balance hacés de la presente temporada?

El año fue bastante positivo para mí. En la mayoría de los torneos del norte que participé, los gané, así que estoy conforme.

Y más allá de las competencias que disputaste en la zona, ¿cómo te fue en los torneos de alto nivel?

Fue bastante importante un duro torneo que jugué en Jujuy, donde llegué a los cuartos de final.

Tuve un gran partido ante el jugador 1000 del mundo. Si le cuento esto a una persona que no entiende mucho de tenis, se ríe, pero es muy importante ganarle a alguien que está rankeado.

El tan ansiado ranking de ATP...

¡El mismo! Las veces que me tocó enfrentarme con jugadores con ranking ATP fue realmente muy complicado. Te muelen a pelotazos.

¿Seguís buscando puntos o te dedicaste a jugar torneos que no dan la posibilidad de rankear?

Sigo buscando obtener mi primer punto y a fin de mes voy a participar en un torneo Future de San Juan.

Viajaré con Nicolás Luque, que está en igual de condiciones que yo y a la vez entrenamos juntos para mantener el nivel.

¿Cómo hacés para perseguir el sueño sin bajonearte ante cada objetivo que no se cumple?

El tenis es muy duro; no solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico. Gastás mucha plata y si tenés una mala tarde, te volvés a tu casa rápido sin el objetivo y sin dinero.

Para que la gente pueda comprender el porqué de los constantes intentos frustrados, ¿qué tenés que hacer para obtener el bendito punto?

En el torneo de San Juan, por ejemplo, voy a disputar la pre-Qualy, donde seguro voy a jugar alrededor de tres partidos. Luego, la Qualy que es la instancia previa al cuadro principal, con jugadores de otro nivel. Y si lográs superar también esa etapa, disputás el cuadro con jugadores que ya están rankeados y que tienen un nivel muy alto.

Recién lográs un punto si ganás ese partido en el cuadro principal.

¿Qué tan cerca estuviste de lograr un punto?

El 2015 fue mi mejor año, donde jugué once Futures y solo llegué al cuadro principal en dos ocasiones, pero en esa fase del torneo no tuve ninguna chance, porque el nivel de mis rivales fueron tremendos.

Después de alguna de esas derrotas, ¿pensaste en tirar la raqueta?

Es verdad que te bajonea y de hecho este año había dejado de jugar los Futures, pero no fue porque quise abandonar el tenis, sino porque no tenía un profesor o a una persona que me acompañe a pelotear.

Por suerte Nico Luque se sumó y todas las mañanas entrenamos, así que de nuevo nos metimos de lleno y ahora nos preparamos para este duro torneo, además del Clausura en nuestro club.

¿Qué espacio ocupa el tenis en tu vida?

Es todo para mí. Si no estoy entrenando para lograr algún día mi objetivo, doy clases particulares y de eso vivo. No estudio y este deporte es el que elegí para mi vida.

¿Pensás que la vida del tenista es más dura de lo que la gente piensa?

Seguro, porque la gente no sabe lo que uno hace y deja de hacer para llegar al profesionalismo. Ahora me voy a San Juan y pierdo la oportunidad de dar clases particulares, cuyo sueldo es mi principal sostén económico. Te preparás constantemente y si no llegás, tenés que dar vuelta la página y seguir.