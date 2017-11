Sampaoli prepara varios cambios ante Nigeria

La Selección argentina de fútbol retomó ayer los entrenamientos luego del triunfo ante Rusia en el primer partido de la gira por el país que albergará la próxima Copa del Mundo y el entrenador Jorge Sampaoli prepara entre cuatro o cinco cambios para el amistoso frente a Nigeria, mañana en la ciudad de Krasnodar.

Si bien se trató de una práctica lógica luego de un partido, donde los titulares hicieron regenerativo y los suplentes fútbol, Sampaoli ya tiene en la cabeza el equipo para el segundo partido de la gira, ya sin el capitán Lionel Messi.

La mayoría de los titulares se movieron en el gimnasio, tres jugadores hicieron regenerativo (Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso y Germán Pezzella) y el resto formó parte de una práctica de fútbol.

Se trató de un partido informal de 40 minutos contra los sparrings (reforzados por Nahuel Guzmán, Fernando Belluschi y Emiliano Rigoni) que le sirvió a Jorge Sampaoli para ver en acción a varios de los futbolistas que serán parte del partido mañana, a las 13.30 (hora argentina), ante Nigeria.

Si bien fueron 11 cambios respecto al triunfo ante Rusia, se especula con que cuando suene el silbato inicial en Krasnodar serán entre cuatro y cinco finalmente.

El técnico argentino paró ayer a Agustín Marchesín; Emanuel Mammana, Federico Fazio, Emiliano Insúa; Leandro Paredes, Ever Banega; Cristian Pavón, Paulo Dybala, Alejandro Gómez; Darío Benedetto y Diego Perotti.

Pero para mañana, en la cabeza del entrenador está la idea de meter en la rotación a Sergio Romero, Enzo Pérez, Ezequiel Salvio, Messi y Angel Di María, para darle lugar a otras pruebas.

Por eso, el once que se perfila para jugar ante Nigeria sería el siguiente: Marchesín; Javier Mascherano, Pezzella, Nicolás Otamendi; Ever Banega, Matías Kranevitter, Giovanni Lo Celso; Paulo Dybala; Cristian Pavón, Sergio Agüero y Diego Perotti.

La Selección argentina se volverá entrenar hoy por la mañana en el complejo del Spartak Moscú -donde lo hizo ayer- y por la tarde viajará a Krasnodar, a poco más de dos horas de avión y 1200 kilómetros de Moscú.

Messi, en Barcelona

Lionel Messi desde ayer descansa en Barcelona tras su participación con la Selección Argentina ante Rusia.

Minutos después de finalizar el partido amistoso contra Rusia, la Pulga tomó un vuelo privado para regresar a Barcelona.

A su regreso, el crack argentino se encontró con una pequeña sorpresa, ya que su esposa Antonela acudió al aeropuerto a recogerlo.

Tal y como estaba programado desde hace unos días, Jorge Sampaoli decidió que Messi abandonara la concentración justo después de la disputa del primer amistoso de Argentina frente a Rusia. La acumulación de partidos hizo que Sampaoli tuviera el detalle de liberar al argentino para que completara un mayor período de reposo.

No es el caso de Javier Mascherano, quien disputará un amistoso frente a Nigeria antes de regresar a su club.