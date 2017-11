Juventud, con siete finales por delante y la obligación de mejorar

Desde el próximo partido que Juventud Antoniana debe disputar frente a Mandiyú de Corrientes, como local, le quedan siete finales por delante hasta el final de la etapa clasificatoria del torneo Federal A. Y el santo está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos de los que estarán en juego, para dar crédito al objetivo de llegar entre los cuatro primeros en la zona 4, que irán en la búsqueda del primer ascenso de categoría. Y lo que debe tener en cuenta es que asumirá los compromisos con la mayoría de rivales que se encuentran más arriba en la tabla de posiciones. Y vamos por parte, porque hasta llegar al clásico con Gimnasia y Tiro, y después de enfrentar a los correntinos, que están ubicados más abajo en las posiciones, los antonianos deberán trasladarse hasta Chaco For Ever, posteriormente se producirá el enfrentamiento con Guaraní Antonio Franco de Posadas, último en la tabla de posiciones.

Es decir que en este trayecto, con un camino bastante sinuoso hasta al encuentro con el albo, Juventud jugará con dos rivales a los que supera en puntos. Pero en el medio aparece Chaco For Ever (con un partido sin resolución frente a Crucero del Norte), que también pretende un lugar entre aquellos que empiezan a perfilarse como candidatos para conseguir las plazas disponibles en el grupo a la siguiente instancia.

Si se observa detenidamente que la clasificación antoniana depende exclusivamente de mejorar el trabajo colectivo e individual, que hasta el momento manifiesta muchas fisuras y que requiere urgente encontrar un salida que concuerde con alguna levantada, es un echo que para la decimoquinta fecha, cuando le toque el turno de jugar con el albo, el panorama tendrá que estar mucho más claro. Allí se podrá evaluar si Juventud logró dar un paso hacia adelante o en su defecto no logró sumar los puntos suficientes y agudizó la crisis que golpea al por mayor al club de la Lerma.

Entonces, al técnico Víctor Godoy, a quien sus jugadores respaldaron por unanimidad, le queda un buen tiempo de trabajo que deberá aprovechar para que sus jugadores logren recuperar la memoria de ganar.

En otros tiempos, los dos últimos empates que consiguió de visitante hubieran resultados muy valiosos al club de Lerma y San Luis.

En las dos últimas fechas como local los antonianos recibirán a Altos Hornos Zapla y Sarmiento de Chaco, y solo armaran las valijas para jugar con Crucero del Norte. Tanto, el misionero como los jujeños se mostraron como los más fuertes de este grupo.