El Tano Riggio aun no definió si quien ira por Zuvinikar

En una recta final y con partidos considerados decisivos, Gimnasia y Tiro armó el viaje para esta noche, primeramente, para afrontar el compromiso con el líder, Sarmiento de Resistencia, en Chaco. El albo se encuentra en zona de clasificación y en esta nueva presentación de visitante irá en busca de afianzar su posición en la tabla, puesto de que se encuentra solo con un punto de diferencia sobre Chaco For Ever, en quinto lugar. Pero hay que tener en cuenta que los chaqueños se encuentran con un partido suspendido con Crucero del Norte y que está en manos del Consejo Federal, organismo encargado de resolver si que sucederá con ambos equipos por una agresión con una bomba de estruendo que sufrió el arquero del representante misionero.

De todos modos, desde el albo, lo que mas quieren es que de una vez por todas este buen andar del equipo se ejecute en la red contraria. Así comenzaría a pisar más fuerte y fortalecer el espíritu para superar a los adversarios que les toque en turno. “Pensamos que las cosas van a andar mejor. No esta faltando definir los partidos. El viernes frente a Zapla, el equipo merecía ganar. Hay que seguir trabajando, apostando al mayor respaldo posible para que de una vez por todas podamos conseguir el primer objetivo que es posesionarnos entre los cuatro mejores”, según explicó el directivo Juan Carlos Ibire, con un optimismo a pleno.

Para el dirigente millonario se vienen partidos bravos. “Está este compromiso con el puntero Sarmiento en Resistencia y el domingo que viene frente a Crucero del Norte, otro rival que también está en la pelea para ocupar los primeros puestos. Si bien después hay que enfrentar a San Jorge, luego llegará el clásico con Juventud y para todo estos hay que estar bien preparados y ganar”, sostuvo Ibire.

El reemplazante de Zuvinikar

El plantel de Gimnasia y Tiro entrenó ayer por la mañana en el predio del Gigante del Norte y solo se apuntó a la actividad física, por lo que el DT Víctor Alfredo Riggio recién hoy por la mañana podría ir definiendo los titulares que jugarán mañana con Sarmiento de Resistencia, en Chaco. Este encuentro será controlado por el árbitro Jorge Nelson Sosa y está programado para las 21.

En el trabajo de hoy, Riggio definirá la lista de jugadores que quedarán afectados para el traslado a Resistencia.

Y con relación al reemplazante del expulsado Javier Zuvinikar, el Tano Riggio no dio indicios, pero se analizaba de que Raúl Poclaba pueda llegar a cumplir la función como uno de los centrales en la zona defensiva del equipo albo.

Víctor Riggio se mostró cauto y es debido a la trascendencia del enfrentamiento con los chaqueños, por lo que estudia no dar ninguno tipo de ventaja y armar lo mejor de lo que dispone para conseguir un resultado acorde a las pretensiones de seguir ubicado entre los primeros puestos.

Para calmar por ahí el tema de los lesionados, es supo que Julio Vilarino, Pablo Aguero y Miguel Alba, ya se encuentran mucho mejor de sus respectivas lesiones, comenzaron a entrenar en forma liviana y se estima que en un corto período de recuperación podrán quedar a consideración de Víctor Riggio.

También desde el club albo se anunció que el partido con Crucero del Norte, en el Gigante del Norte, se disputará el do mingo desde las 18.