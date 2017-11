Aún no aparece un protocolo para combatir las langostas

Los cruces entre los dueños de los campos y el Gobierno, tanto nacional como provincial, siguen sumando nuevos capítulos. Aún sin poder establecer un protocolo que establezca parámetros formales de cómo luchar contra la plaga, los productores del sur subrayan la falta de responsabilidad de quienes verdaderamente deberían tomar la posta en búsqueda de alternativas positivas. El desove es cada vez más frecuente, incluso al costado de las rutas.

En este sentido, a través del senador provincial Diego Pérez, se sacaron dos resoluciones en apoyo a que verían con agrado se dé marcha atrás a las resolución N§ 689, la cual responsabiliza casi en forma total al productor si se encuentran langostas en sus campos. En diálogo con El Tribuno, el presidente de la Asociación de Productores y Legumbres del NOA, Osvaldo Luque, indicó que poco y nada está haciendo el Estado para contrarrestar el problema.

"Esa resolución hace únicamente responsable al productor. El Estado es el principal responsable y deberían ser los principales interesados en que esto se resuelva y, lamentablemente, no se está haciendo nada. No están tomando las medidas correspondientes como para articular con los productores tareas conjuntas. Estamos esperando que Senasa saque el bendito protocolo de cómo actuar y realmente están en una posición muy tranquila. El Estado elude la responsabilidad con reunioncitas de cosas técnicas que ya las sabemos. Pero las medidas urgentes no se toman", manifestó.

Toda una región

"Están pateando la pelota para el lado de los productores, pero nosotros somos un responsable solidario en la causa. Hay 10 provincias comprometidas y de esas, la nuestra es la que peor está. Estamos teniendo nacimientos y este es el momento justo para hacer las aplicaciones. La Provincia se escuda de que hay un fondo para hacerse cargo de las aplicaciones aéreas donde van a cubrir con 5 millones de pesos esos gastos. Que el productor se haga cargo y después se harían los reintegros correspondientes. Para nosotros no es la solución. El problema es que no se articuló nada entre las distintas partes. Ya hay un antecedente en la época de Perón donde el Estado se hizo cargo del tema plaga y no sabemos por qué ahora no. Es más, tiene injerencia a nivel internacional con Bolivia y Paraguay", agregó Luque.

Banquinas colonizadas

Jorge Piorno, integrante de la comisión de la Asociación, destacó que hoy se reunirán en Metán para diagramar el protocolo a seguir. “Hoy realizaremos una reunión en el INTA Metán para decidir acciones y le mandaremos al Gobierno lo que estamos haciendo y necesitamos. El grave problema es que hay muchos catastros que tienen que ser monitoreados por la Provincia. Es impresionante cómo están naciendo ninfas en las banquinas de las rutas. En La Candelaria, por ejemplo, es terrible. Hay tantas hectáreas que el agricultor no se preocupa como así también la Provincia que no hace nada y nos está desbordando. No todos los agricultores monitorean ni denuncian por el tema de la resolución 689, ya que si encuentran algo te hacen una multa de hasta 10 millones de pesos. Por eso nadie quiere denunciar y se hacen los que no ven ”.