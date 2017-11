Una joven fue asesinada por su ex en Tandil

Una joven de 26 años fue asesinada el sábado a puñaladas en el baño de su departamento en Tandil, informaron ayer fuentes municipales. Los mismos voceros también dijeron que el acusado y detenido, identificado como Damián Alejandro Gómez (27), fue descubierto in fraganti por la actual pareja de la víctima, Ailín Torres (26), integrante de la Policía local, quien intentó detenerlo con su arma reglamentaria.

"Por toda la información que tenemos no existe constancia de que ella haya hecho denuncias en contra de Gómez, si bien había sido acosada una vez finalizada la relación, de acuerdo con los testimonios que se están recabando ahora. No había dado intervención a la Justicia ni la Policía sobre este particular", dijo ayer tarde a la prensa David Tifner, subsecretario de Protección Ciudadana de Tandil.

Según el funcionario municipal, Ailín y Gómez "fueron pareja durante aproximadamente diez años" y "una vez terminada la relación él la habría amenazado" aunque, aclaró: "Estas son cuestiones que recién ahora están saliendo a la luz".

"Por lo que tengo entendido, el novio actual (de la víctima) sabía de algunas cuestiones e, inclusive, había tenido una discusión con la expareja de su novia diciéndole que la deje de molestar, pero son todos comentarios que no los puedo certificar y que son materia de investigación", agregó. Sobre cómo ocurrió el hecho, Tifner recordó que Ailín y su actual novio acababan de regresar al departamento de ella, ubicado en 4 de Abril al 500 del centro tandilense, tras asistir a la fiesta de cumpleaños de 80 de la abuela de la joven.

"Al arribar, él se acostó a dormir y cuando ella fue al baño se encontró con el victimario que, sin mediar palabra, automáticamente la apuñaló", indicó Tifner detalló que el novio de la víctima es efectivo policial de la Red 101 de la ciudad. "Él (por el policía) escuchó los gritos y cuando se acercó al baño vio cuando Gómez la apuñalaba", indicó el funcionario, que señaló que se cree que el agresor "entró al departamento por una ventana, y cuando los vio llegar se escondió en el baño".

"Creo que si hubiese entrado el novio primero lo habría apuñalado a él, sin mediar palabra también. Fue con esa intención indudablemente", consideró Tifner. Según el funcionario, al ver lo que ocurría, el novio de Ailín salió corriendo y llamó al 101 y dijo "que iba a buscar su arma reglamentaria para matar a quien estaba apuñalando a su novia".

Tras ese llamado, efectivos de un móvil de la Policía local que se encontraba en las inmediaciones se trasladaron hasta la escena del crimen y "retuvieron al novio con el arma en la mano", y cuando ingresaron al departamento hallaron a la joven muerta y detuvieron al agresor.

El femicidio causó conmoción en el pueblo

“El homicida fue encontrado tirado en la cama, con heridas superficiales que se había autoprovocado”, relató Tifner. Fue llevado al hospital local, donde recibió las primeras curaciones.

El crimen de Ailín, conocida por ser proteccionista de animales, generó una gran conmoción en Tandil, donde ella era dueña de una peluquería canina llamada “De pelos”, ubicada en esa ciudad.

Por este motivo, desde una cuenta de Facebook denominada “Patitas perdidas Tandil”, se dedicaba a la búsqueda de mascotas perdidas y a la ayuda a perros callejeros, publicaron: “Con mucho amor acompañamos a la familia de Ailín Torres, compañera proteccionista independiente, un ser lleno de alegría y compromiso con todos los seres. Sentimos un dolor inmenso, te vamos a recordar siempre, llena de luz. Basta de femicidios, justicia por Ailín”.