Gremialistas sostienen que los cambios no ayudan a la clase obrera

La posición de los sindicalistas salteños es clara la reforma significaría un retroceso a los derechos adquiridos de los trabajadores. El Secretario General de ATSA Salta, Eduardo Abel Ramos remarcó el Gobierno nacional debe ser "implacables" a la hora de combatir el empleo informal y que la idea de cualquier reforma o modificación debe ser consensuada. "Caso contrario sería un retroceso al terreno ganado por las organizaciones sindicales. Sin llegar a descartar que a cualquier resultado en las elecciones es cambiante ante las necesidades del pueblo, por lo tanto no debe tomarse el último resultado electoral como una venia para la toma de decisiones que atenten contra los intereses del pueblo trabajador", destacó el secretario general de ATSA, en lo que respecta a la implementación de la reforma laboral.

César Guerrero, del Sindicato de Empleados de Comercio, aseguró que en el proyecto presentado por Jorge Triaca hay muchos artículos que no ayudan en nada a los trabajadores. El gremialista destacó dos puntos desfavorables y son el tema de la indemnización que se calcularía solamente con el básico, sin tener el cuenta el aguinaldo, comisiones, horas extras y la responsabilidad solidaria que hacia las empresas que son tercerizadas.

"Hay cosas que son paliativas como el tema de la capacitación que está muy buena, el blanqueo también está bueno pero tiene sus aristas porque tampoco es tan favorable. Es un borrador y espero que las modificaciones que quieran introducir desde la CGT sean muchas o que de plano rechacen esos puntos que son cruciales para la vida del trabajador", destacó César Guerrero.

Expresó que el proyecto debe ir al Congreso de la Nación y serán legisladores quienes decidirán si convierte en ley. "Falta mucho pero eso no quiere decir que tengamos que estar descuidados", remarcó.

César Guerrero hizo hincapié en un punto que ningún otro gremialista lo hizo y es el de la litigiosidad. "Estuve en Buenos Aires y un abogado de una de las filiales nuestras me decía que hay muchos puntos que son inconstitucionales, o sea que si sale se van a cansar de dictar inconstitucionalidades los jueces laborales. Los derechos de los trabajadores no tiene que ser vulnerados. Esto viene con una precarización, van a afectar directamente los trabajadores. Cualquier organización gremial va a tener inconvenientes si esto sale tal cual como está", finalizó.

Para los dirigentes, la CGT debe defender al trabajador

Las críticas a la reforma laboral vinieron desde los distintos sectores sindicales de la provincia. El disgusto al proyecto que se planea presentar es evidente. Lauro Paz, secretario del Sindicato de Luz y Fuerza, expresó a El Tribuno que “por supuesto” están en contra de la reforma laboral que pretende llevar adelante el Gobierno nacional. “Creo que la CGT ya ha sido clara y nosotros como Luz y Fuerza de Salta estamos todos de acuerdo en que vamos a defender los derechos laborales. No estamos dispuestos a resignar lo que hemos conseguido durante tantos años de lucha y esfuerzo. Creo que los trabajadores no somos responsables de las cuestiones económicas que pasan; al contrario somos los que estamos aportando para llevar a este país adelante y no estamos dispuesto a resignar lo conseguido hasta ahora”, expresó el gremialista.

Al finalizar, expresó que esta ley que se va a discutir en los próximos días en el Congreso de la Nación pretende precarizar al trabajador y eso es algo que las organizaciones sindicales no van a permitir.

Pablo López de UTGHRA, siguió en la línea de Lauro Paz y aclaró que el gremio que dirige está en desacuerdo con el proyecto presentado. “La CGT está viendo los pasos a seguir. El movimiento obrero sabe en que momento juntarse y vamos a pelear todos por lo mismo, por la defensa a los trabajadores. Todavía no está la letra chica, eso es lo que personalmente me freno a responder porque no sabemos bien, pero de lo que se publicó estamos en contra. Estamos esperando cual es la postura que vamos a tener a nivel nacional”, expresó el representante sindical.

El gremialista mostró su desacuerdo con el borrador que presentó el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y aclaró que se debe analizarlo para tener una postura. “El movimiento obrero sabe en que momento estar juntos y creo que este es uno de esos. El trabajar hoy en día no está tan consciente de lo que está pasando. Vamos a unirnos pero tampoco queremos ponernos en contra del Estado, pero si es necesario que nos juntemos para lograr las modificaciones necesarias para el bien del trabajador lo vamos a hacer”, reafirmó.

“Personalmente creo que el gobierno se está lanzando sin paracaídas con esta situación”, sentenció Rubén Aguilar del gremio de la construcción, quién se animó a comparar esta situación con la reforma de los 90. “Hay cosas que ya las conocemos desde la época de Menem cuando también se trató de mercantilizar los puestos de trabajo en general”, remarcó el titular de la UOCRA.

El referente sindical comentó a este medio que no encuentra el motivo porqué el Gobierno quiere legalizar la precarización laboral. “Espero que el Congreso en su conjunto muestre lo que nosotros como trabajadores estamos viendo”, destacó el sindicalista. Y agregó: “El trabajador de la construcción de por sí ya tiene una actividad o una ley que los precariza bastante. Es la ley del proceso militar que no sé cual es el motivo por el cual sigue”.

El titular del sindicato de la construcción expresó que la CGT tiene que salir a defender a los obreros porque esa es su función. “Indudablemente el perjudicado es el trabajador, no tengo ninguna duda”, finalizó Aguilar.