Susana Giménez contó los problemas de salud que enfrentó tras atenderse con Giselle Rímolo

Silvia Süller estuvo invitada al programa de Susana Giménez y se refirió a Giselle Rímolo, recientemente condenada a prisión por estafa y ejercicio ilegal de la medicina. La vedette ha manifestado las irregularidades en el ejercicio de la medicina de la mujer casi desde el inicio de su relación con Silvio Soldán, a quien acusó de ser su cómplice.

“Yo soy la madre de esta causa, todo esto no hubiera salido a flote si no lo sacaba yo en el 92, hace 25 años. Ella recién cayó en el 2001, estuvo nueve años matando gente. Estoy cansada de repetir que no hay un muerto, hay 20. No me dan bolilla. ¿Podés creer que en todos estos años una sola vez me llamaron para declarar?”, le preguntó Süller a Susana.

En ese sentido, contó: “La familia de Lilian Díaz (la mujer de 41 años fallecida tras consumir medicación que le dio Rìmolo) no salió a hablar porque le dieron 500 mil dólares... Ella es la autora material, ¿pero dónde está el intelectual? ¿Quién es? El autor intelectual es Soldán. Él puso todo. Esta chica, Rímolo, trabajaba en Devoto, en un cabaret. Ella tiraba la ‘gomex’. Cada uno se gana la vida como puede, yo en algún momento también lo hice, nunca vienen de más unos dólares... Iba a su casa, la madre daba los turnos y atendía en el garaje de su casa”, contó Süller.

“¿Como dermatóloga?”, preguntó Susana. Su invitada rió y le contestó: “Dermatóloga no, sexópata. Hacía tratamientos bucales.

Tenía otros clientes... Entre ellos Passarella‘, reveló Süller. Aunque Susana no quiso profundizar en el tema.

Lo que le pasó a Susana

La conductora recordó cuando ella fue víctima del tratamiento para adelgazar de Rímolo. Por primera vez, confesó que unas pastillas que ella le dio le trajeron serios problemas de salud.

“Fui a hacerme masajes a lo de Soldán, que ella atendía ahí, nunca fui a su clínica. Nunca lo dije porque me dio vergüenza que ella me dio unas pastillas para adelgazar. Nunca las tomé, las tenía en la mesita de luz. Un día voy a salir para el canal y me miro al espejo y digo ’estoy hecha una vaca, no puedo salir así en televisión, me voy a tomar una pastilla. No sé cómo te iba a adelgazar una pastilla, pero viste cuando te ves mal...”, contó.

Y siguió con su relato: “Llegué al canal y me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Le dije a mi asistente, que en ese momento era Hugo Fernández: “No es dolor de cabeza normal, no me dejes sola, dame hielo”. Llamaron a la Favaloro y tenía 20 de presión, cuando normalmente yo tengo 9. Me fui a mi casa, por supuesto, no pude hacer el programa”.

Según su relato, se le rompió “una venita en el cerebro por la presión”. Por este motivo estuvo internada una semana en el Instituto Fleni: “Me destaparon algo en la ingle, me hicieron de todo, el Fleni es la NASA. No me pasó nada ni me dejó nada pero si con una pastilla pasó eso...”.

“Es la primera vez que lo cuento. Me alegro, me lo saqué de encima. Nunca le hice ninguna denuncia ni nada. Tampoco le dije a ella ni jamás la volví a ver”.